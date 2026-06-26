Rinnovo biennale per il capitano della Cadi Antincendi Futura, Jean Carlos Cividini

La Cadi Antincendi Futura ufficializza il rinnovo biennale di Jean Carlos Cividini, capitano e simbolo assoluto della squadra, che vestirà ancora la maglia giallo-blu per le prossime due stagioni sportive.

L’accordo era nell’aria, ma l’annuncio ufficiale porta con sé un peso specifico che va oltre la semplice operazione di mercato.

Trattenere Cividini significa blindare il cuore pulsante di un progetto che il sodalizio calabrese sta costruendo con pazienza e ambizione, in vista del prossimo campionato di Serie A2 Elite.

Settima in gialloblu, il Capitano della Futura, pivot brasiliano di assoluto valore si appresta a vivere la sua stima annata consecutiva con questa casacca.

Cividini è pronto a ripartire, più determinato che mai, con l’obiettivo chiaro di risultare decisivo e trascinare i compagni verso i traguardi che contano.

Il pivot mancino continuerà a esaltare i tifosi del Palattinà con il suo sinistro devastante e la sua visione di gioco sopraffina.

Il curriculum di Cividini parla di un giramondo del futsal italiano. Dopo le esperienze con il Petrarca Padova, ha indossato le maglie di Reggiana Calcio a 5, Pescara Calcio a 5, Loreto Aprutino Calcio a 5 e Real Rogit, accumulando chilometri e maturità prima di approdare in riva allo Stretto. A

Alla Futura però, ha trovato qualcosa di diverso: una piazza che lo ha adottato come uno di famiglia e un progetto in cui potersi rispecchiare pienamente.

Il rinnovo biennale di Jean Carlos Cividini rappresenta dunque molto più di una semplice riconferma. È la certificazione di un legame profondo tra un uomo e una maglia, tra un capitano e la sua città. Con lui in campo, la Cadi Antincendi Futura potrà guardare al futuro con maggiore serenità, certa di poter contare su un leader dentro e fuori dal rettangolo, pronto a mettersi ancora una volta al servizio del gruppo e a scrivere nuove pagine della storia gialloblu.