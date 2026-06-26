“L'arte di non sapere, che non dev'essere confusa con l'ignoranza, perchè gli ignoranti non sono responsabili della loro triste condizione, nasce da un'idea autolatra ed egocentrica del mondo e della società” - Luis Sepúlveda
HomeAgoràAgorà Vibo ValentiaPresentato a Rombiolo e Tropea "I primi passi verso l'economia"
AgoràAgorà Vibo Valentia

Presentato a Rombiolo e Tropea “I primi passi verso l’economia”

Un parterre d’eccezione ha accolto nei centri vibonesi di Rombiolo e Tropea il celebre prof. Beppe Ghisolfi in un doppio appuntamento con il pubblico.

Banchiere, economista e autore di best seller in ambito finanziario, il prof. Ghisolfi è da sempre impegnato nella promozione dell’educazione finanziaria sull’intero territorio nazionale.

Gli eventi sono stati organizzati rispettivamente dalla Pro Loco di Rombiolo, con la preziosa collaborazione del barone Giuseppe Cordopatri dei Capece e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, e nella Perla del Tirreno dall’Associazione UNIRE di Tropea, presieduta dalla giornalista e prof.ssa Vittoria Saccà.

Nel corso del primo incontro, svoltosi presso l’amena chiesa di San Michele, Ghisolfi ha presentato il suo ultimo volume “Primi passi verso l’economia”, edito da Aragno.

Con un linguaggio fluido e accessibile, l’autore ha affrontato a 360 gradi i temi che regolano mercato e finanza e che inevitabilmente condizionano la vita di ciascuno: dall’importanza del risparmio fin dalla giovane età, al ruolo strategico dei piccoli istituti bancari, veri motori di sviluppo per paesi e borghi; dal carattere sociale delle Casse di Risparmio, al radicamento capillare di Poste Italiane; fino all’indirizzo politico di alcune scelte economiche.

Più o meno sulla stessa linea, con una diversa focalizzazione sul ruolo centrale del risparmio quale condizione per ogni tipo di investimento, si è svolto l’incontro tenutosi a Tropea nella sala della Polizia Municipale.

Numerosi e stimolanti i quesiti posti da un pubblico attento: il progressivo superamento del contante a favore della moneta elettronica, il concetto di debito pubblico e il peso che esso rappresenta da anni per lo sviluppo dei servizi e del welfare italiano, il valore etico che la finanza dovrebbe rivestire in ogni scelta politica, in particolare quelle legate alla spesa militare.

Ad arricchire il dibattito interlocutori d’eccezione: nel primo appuntamento, l’Assessore alla Cultura del Comune di Rombiolo, dott.ssa Laura Papaianni, sempre attenta alle iniziative culturali del territorio; il musicista, musicologo e pubblicista, prof. Lucio Ruffa, già Assessore alla Cultura di Tropea, che ha introdotto il testo con passione evidenziandone il valore divulgativo e la valenza educativa per tutti neofiti ed esperti di macro e micro-economia; la giornalista RAI, dott.ssa Anna Reiter, che con stile incisivo ed essenziale ha posto al relatore domande profonde, aprendo al confronto con il pubblico, sia nel corso del primo, sia nel corso del secondo appuntamento.

A concludere gli interventi, a Rombiolo, don Pasquale Sposaro, parroco di San Michele, che con sottile ironia ha parlato di “economia della salvezza”, richiamando il ruolo etico e morale della finanza.

«Siamo sinceramente soddisfatti» dichiarano la presidente della Pro Loco, Alessia Gerace, e la presidente dell’UNIRE, Vittoria Saccà: «Ospitare un esperto di fama internazionale come il prof. Ghisolfi e relatori di tale spessore è un onore e contestualmente un grande piacere. Contribuire alla crescita culturale delle nostre rispettive comunità con contenuti sempre più qualificati ci rende orgogliosi e ci stimola per ulteriori collaborazioni nel futuro. Ci auguriamo che questo sia solo il primo di una serie di appuntamenti perché la conoscenza è il presupposto indispensabile e fondamentale per lo sviluppo sociale, economico e culturale».

Un ringraziamento sentito si tributa al dott. Giuseppe Cordopatri, trait d’union tra tutti i soggetti coinvolti e promotore attivo dei due eventi, sempre disponibile a sostenere ogni manifestazione culturale con autentico spirito filantropico.

Articolo PrecedenteIl lancio del formaggio rinnova la sua storia a Filadelfia: vince la tradizione
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Accordo di collaborazione tra il Comando Militare Esercito “Calabria” e la Provincia di Catanzaro

Anche quest’anno l’Unical celebra il percorso dottorale: arriva il PhD Day 2026

Il Comune di Cassano All’Ionio concede il gratuito patrocinio all’associazione “Cammino Basiliano”

Castrolibero, il Consiglio comunale apre alla “rottamazione quinquies” e riapre i termini della definizione agevolata: nuove opportunità per i contribuenti

Catanzaro, Veraldi attacca l’amministrazione: “Continuità con il passato e nessun cambiamento”

Reggio, la denuncia dalla scuola “Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto”: “Emergenza edilizia: edifici in ritardo e famiglie senza soluzioni”

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nel Catanzarese: epicentro a Petronà

Isola Capo Rizzuto (Kr), perseguita l’ex compagna: arresti domiciliari per un giovane

PA Calabria, Comitato: “La Cassazione riconosce il valore degli idonei, servono interventi rapidi della politica”

Scomparsa di Pino De Felice, il cordoglio del consigliere comunale Milia: “Perdiamo un punto di riferimento instancabile per il territorio”

Porto di Gioia Tauro, nuovo investimento da oltre 5,6 milioni: bando per il potenziamento delle banchine Ro-Ro

Regione, opposizione contro Occhiuto: “Video inaccettabile, manca rispetto istituzionale e confronto nel merito”

Sanità, Asp di Reggio Calabria: “Melito Porto Salvo presidio strategico, avanti con investimenti e potenziamento dei servizi”

Violenza di genere, Laghi: “La Calabria non rileva e non trasmette i dati. Per l’Istat i nostri pronto soccorso semplicemente non esistono”

Rissa tra tifoserie a Lamezia Terme: sei Daspo e obbligo di firma per quattro ultras

Diamante, al via la XVI edizione del Mediterraneo Festival Corto: cinema, diritti umani e impegno contro la violenza di genere

Polistena Futura: “Dubbi sui finanziamenti delle borse lavoro, servono dati chiari”

Cortile aperto, domande che risuonano: Reggio accoglie Magnifica Humanitas

“Le Voci dei Luoghi” a Feroleto Antico e Lamezia con artisti internazionali: ecco il programma dal 27 al 30 giugno

Montepaone e Montauro si uniscono con “Io Passìo”: degustazioni e 25 tappe vista mare

Orchestra Femminile d’Archi del Conservatorio Torrefranca e Laura Marzadori al Teatro Comunale di Vibo

Il percussionista calabrese Daimon protagonista di un esclusivo evento di lusso a Paxos

Grotte di Sant’Angelo, prende il via il calendario degli eventi estivi 2026: esperienze, natura e cultura per valorizzare uno dei tesori di Cassano all’Ionio

III Seminario Nazionale CLLD , Fortunato (FAI CISL Calabria): “Pescatori al centro della programmazione, servono regole certe e più sostegno alle peculiarità regionali”

Barbuto (M5S) risponde a Occhiuto: “Nessuno spumante, noi viviamo nella Calabria reale”

PIzzo (VV), Festival Thàlassa: a luglio due nuovi appuntamenti tra divulgazione scientifica e teatro-concerto

Gerace (RC), il movimento “Futura” si smarca: addio al progetto unitario del 2024

Tutto pronto per la serata di gala della 57ª edizione del “Giugno Locrese”

Catanzaro, torna il Family Day: una giornata di festa al Parco della Biodiversità

Il “Piria” di Rosarno protagonista in Europa: si chiude il progetto Erasmus+ “Inclusive Digital Transformation for a Green Tomorrow”

Spighe Verdi 2026: tra i 97 Comuni premiati c’è anche Crosia

Condofuri (RC), si fingono badanti e derubano un’anziana: misure cautelari per tre donne

Cosenza, il Circolo Giuditta Levato consegna i farmaci raccolti per Cuba e visita gli ambulatori solidali dell’Auser

Brancaleone (RC), rinvenuta a Capo Spartivento una piantagione di papavero da oppio

La Calabria debutta a ExpoAid 2026: Straface presenta il nuovo modello di welfare regionale

Autismo e inclusione, all’Infiorata di Taurianova un’esperienza di condivisione per i bambini di Intorno a me 1000 colori

Carcere di Cosenza, rimozione pannelli in plexiglass. La Garante Russo: “Un intervento di valore costituzionale, frutto di responsabilità e sinergia istituzionale”

Italia del Meridione, prende forma la struttura cittadina di Cosenza: nominati i responsabili dei dipartimenti

“Coltivare Speranze”: a Laurena di Borrello i detenuti imparano a degustare l’olio

Pesca, Nesci: “Dal Governo Meloni attenzione concreta, in Calabria istituzioni unite per difendere il futuro dei pescatori”

Crisi idrica, De Cicco: “Subito il potabilizzatore di Piano Lago”

Guardia di Finanza di Cosenza, celebrato il 252° Anniversario del Corpo: oltre 4.600 interventi contro evasione e criminalità

Serena Brancale il primo “colpo” dell’edizione 2026 di “Invasioni”

Rimosso il senso unico alternato sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra

Torna come ogni anno il memorial “Per Benji”, nel ricordo di Benedetta Cozzupoli giunto alla sua 12^ edizione

Protezione civile Calabria, Greco: “Salvaguardare e prorogare i contratti dei lavoratori somministrati in scadenza il 30 giugno”

Il 30 giugno a Villaggio Mancuso l’inaugurazione della nuova Piazzetta Silvano Mancuso

Nuovi collettamenti fognari a Catanzaro. Caviano: “Impegno costante del governo cittadino per dotare la città di servizi al passo coi tempi”

Giornata Mondiale contro le Droghe, Gioventù Nazionale Catanzaro in campo con una campagna di sensibilizzazione

Accordo operativo tra la Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e Federesco per l’efficienza energetica

Il presidente della Confederazione Produttori Agricoli della Calabria Macrì a Senese: “Condividiamo in pieno la politica sul lavoro che porta avanti la UIL e...

Gli eventi di “EstArte” a Catanzaro

Festival Trame, conclusa a Lamezia la 15esima edizione: imponente il piano sicurezza predisposto dalla Questura

BCC Mediocrati celebra 120 anni: sabato a Rende una giornata tra riflessione e divertimento

Spighe Verdi 2026, la Calabria conquista 11 riconoscimenti: entra anche Locri

Al via l’XI edizione del “Tango Festival dello Stretto”

Cosenza, Faragalli incontra il Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa”: al via una collaborazione su informazione, giovani e legalità

Sostegno agli anziani fragili, torna a Catanzaro “SOS Caldo”. Belcaro: “I bisogni delle fasce deboli restano in cima ai nostri obiettivi”

Il 1° luglio l’inaugurazione della nuova sede operativa di Agecontrol a Lamezia Terme

A Locri la giornata su agricoltura sostenibile e tutela dell’ambiente

Callipo Volley, Romina Corroux: “Vibo piazza organizzata, ambiziosa e professionale”

Mancuso: “La Calabria collabora ai tavoli nazionali ma difende le proprie competenze”

Sanità, il gruppo territoriale M5S Cosenza: “Il nuovo ospedale di Cosenza non può attendere i giochi della politica: serve difendere i traguardi acquisiti”

I “piaceri televisivi nascosti”: milioni di italiani seguono questi programmi, ma non lo ammettono

Catanzaro, Puzzonia si congratula con Soriero: “Riconoscimento prestigioso per un uomo che ha sempre servito il Paese e il Mezzogiorno con competenza e visione”

Carcere di Cosenza, il sindaco Caruso esprime apprezzamento per la rimozione dei pannelli in plexiglass: “Un provvedimento che restituisce dignità e migliori condizioni di...

Diocesi Lamezia: fine settimana vocazionale per nove giovani

Carcere Cosenza, Balboni (FdI): “Disposta rimozione pannelli in plexiglass per garantire condizioni migliori ai detenuti”

Torna “Residenza Liquida”: due giornate di teatro di strada e arti circensi all’Hub Casa della Cultura di Lamezia

ExpoAid 2026, la Calabria presenta a Rimini il modello regionale per inclusione e welfare

Successo per l’IC “Nosside-Pythagoras-Moscato” di Reggio Calabria: oltre 90 studenti certificati Oxford Test of English

Turismo e lavoro, Calabrese: “Con il bando IN.TUR sosteniamo imprese e nuove assunzioni”

Cosenza, nuovi accessi alle ZTL: attiva la procedura telematica per chiedere le autorizzazioni

Crotone: progetto DesTeenAzione

Omicidio del padre a Gerocarne, la Corte d’Assise d’Appello riduce la pena a Walter Loielo

Lamezia Terme, l’inclusione sociale attraverso lo sport: il torneo “Un campo, mille storie” al Centro San Luigi Gonzaga

Via Popilia Cosenza, i capigruppo Gigliotti e Puzzo: “Basta descrizioni grottesche. Le criticità esistono, ma il quartiere è al centro di un importante percorso...

Lamezia, la creatività femminile al centro dell’incontro organizzato dalla Fidapa

Greco (Italia Viva): “La vera eccellenza della Calabria è la comunicazione di Occhiuto”

Aeroporto di Scalea: Noi Moderati si congratula con il sindaco Russo per il grande risultato ottenuto

Polistena, al via le borse lavoro finanziate con il taglio delle indennità di sindaco e assessori

Depurazione Catanzaro, Procopi: “Bene intervento su via Alto Adige, ma serve garantire attenzione a tutta l’area di Barone”

Scalea, Loizzo (Lega): “Bene sviluppo aeroporto, con Salvini Calabria vola alto”

Cosenza: torna “Qua la zampa”, il progetto dell’amministrazione comunale, in partenariato con l’ASP e l’associazione “Invisibili”, per dare nuovo impulso alle adozioni dei cani

I tesori di Crotone protagonisti ad Atene: il Toro cozzante e il Diadema di Hera in mostra al Museo dell’Acropoli

‘Ndrangheta, Klaus Davi: “Giallo su Santa Barbara seppellita Croce Valanidi”

Classica, Tropea destinazione di spirito con stagioni concertistiche storicizzate: oggi parte quella dell’associazione Tropea Musica. Appuntamenti fino a dicembre

Maltempo su Catanzaro, nubifragio e grandine provocano allagamenti e disagi

La Cadi Antincendi Futura saluta Tonino Martino

Caldo estremo nel weekend, 18 città in bollino rosso: allerta anche a Reggio Calabria

Italvolley a Reggio Calabria, sopralluogo della Fipav nazionale al PalaCalafiore. De Biasi, delegato dal sindaco Cannizzaro: “L’amministrazione comunale al lavoro per garantire gli elevati...

Dalla Costituzione alla legalità digitale: gli avvocati dell’AIGA incontrano gli studenti dell’IC “Gatti Manzoni Augruso” di Lamezia Terme per promuovere la cittadinanza consapevole

Sanità, Martino (FI): “Auguri di buon lavoro al dottor Vincenzo Natale”

GdF Catanzaro: 252esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza e cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Regionale Calabria

Incendio nella baraccopoli di Schiavonea, salvate quattro persone: si segue la pista accidentale

“Palmi è casa mia”: cittadini protagonisti della nuova campagna per il decoro e il rispetto della città

VA’ SENTIERO FEST, la 1° edizione del festival itinerante sul Pollino

Catanzaro, firmato il Piano Città: undici immobili pubblici al centro della rigenerazione urbana

Il lancio del formaggio rinnova la sua storia a Filadelfia: vince la tradizione

#ioleggoperché riparte, alla Calabria una quota dei 100mila libri destinati alle scuole

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook