Donato il “Leggio delle dediche” per i nuovi nati nell’ospedale di Lamezia Terme per evitare che vengano imbrattate le pareti della struttura ospedaliera

Un nuovo spazio per accogliere l’amore: arriva il “Leggio delle dediche” davanti all’ingresso della sala parto dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. L’Associazione lametina “Il Dono” guidata da Alfonso Toscano e il Soroptimist club di Lamezia Terme presieduto da Luigina Pileggi hanno infatti donato un leggio in legno destinato alle dediche dei familiari dei nascituri, situato all’ingresso della sala parto del presidio ospedaliero.

Questo nuovo spazio nasce con l’intento di offrire un’alternativa bella e rispettosa a un gesto spontaneo e ricorrente: lasciare messaggi d’amore e auguri sui muri dell’ospedale. Il leggio – accessibile e ben visibile – è corredato da un quaderno speciale dove papà, fratellini, nonni e amici potranno scrivere pensieri, emozioni e parole di benvenuto rivolte ai nuovi arrivati. Un modo semplice e sentito per lasciare un segno tangibile di gioia, senza però imbrattare le pareti della struttura ospedaliera.

Alla cerimonia di consegna del leggio hanno preso parte, oltre a Toscano e Pileggi, il capo Dipartimento Materno-Infantile dell’Asp di Catanzaro Mimma Caloiero, il direttore dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia Lia Ermio, per la direzione sanitaria aziendale erano presenti il dirigente medico Maria Grazia Belfiore e l’infermiera Eleonora Gallelli, oltre che ostetriche, infermieri e socie del Soroptimist.

“Ogni nascita è un momento unico e carico di emozioni – ha spiegato Toscano – con il “Leggio delle dediche” vogliamo accogliere queste emozioni e custodirle in un luogo pensato con rispetto e cura per tutti”. Questa iniziativa, ha commentato la dott.ssa Caloiero, “unisce decoro e umanità, promuovendo un ambiente ospedaliero pulito ma anche caldo e accogliente. Invitiamo tutti a partecipare, lasciando un pensiero che resterà come memoria condivisa di un momento speciale”. La presidente Pileggi ha evidenziato come l’installazione del “Leggio delle dediche” prosegue sulla scia della collaborazione avviata con l’Asp di Catanzaro, guidata dal commissario straordinario gen. Antonio Battistini, che lo scorso mese ha portato all’inaugurazione della “Culla per la vita”, nel segno della tutela dei diritti umani.