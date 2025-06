Ferrovie della Calabria, la FIT-CISL Calabria chiede chiarezza e garanzie sul futuro dell’Azienda

“La FIT-CISL Calabria esprime forte perplessità per il clima di incertezza che si è venuto a creare tra le maestranze di Ferrovie della Calabria, a seguito delle indagini giudiziarie in corso.

L’Azienda si trovava in una fase delicata ma positiva, con importanti programmi progettuali già avviati per il rilancio del servizio, lo sviluppo delle infrastrutture e nuove prospettive occupazionali. Oggi, però, cresce l’interrogativo sul futuro: quale sarà il destino dei progetti in corso? Quali le possibili ricadute per i lavoratori e per il servizio reso all’utenza?

La FIT-CISL Calabria chiede in questa fase alla Regione un’assunzione di responsabilità chiara e un impegno concreto per garantire la gestione dell’Azienda, la continuità degli investimenti e la tutela degli attuali e futuri livelli occupazionali.

In un momento tanto delicato, serve visione, responsabilità e trasparenza per non disperdere quanto finora costruito e per offrire certezze ai lavoratori, alle loro famiglie e alla collettività calabrese”.

E’ quanto si legge in una nota della FIT-CISL Calabria.