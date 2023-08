Famiglia Camper su Rai Uno nella Sibaritide, Consorzio IGP celebra il valore delle clementine

La Calabria e le sue produzioni sul grande schermo. Famiglia di Camper in onda su Rai Uno domani 23 Agosto a partire dalle 12.25 curerà una puntata speciale dedicata alla valorizzazione delle rinomate “Clementine di Calabria”. Questo evento mira a far conoscere al grande pubblico il territorio calabrese, che si distingue per la produzione di agrumi di altissima qualità, e a promuovere una maggiore consapevolezza sui prodotti con marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Il format vedrà la partecipazione di esperti, produttori e figure di rilievo del Consorzio IGP. Una passeggiata nell’agrumeto sarà il primo passo in un percorso che illustrerà le tecniche di raccolta e confezionamento delle Clementine di Calabria, mettendo in evidenza l’attenzione alla qualità che contraddistingue il lavoro dei produttori. In futuro si stanno aprendo nuove prospettive per la trasformazione del clementine. Il Presidente del Consorzio IGP, Giorgio Salimbeni, approfondirà come individuare i prodotti IGP di alta qualità, sottolineando l’importanza di garantire al consumatore l’autenticità e la provenienza di ogni prodotto. L’intervista esclusiva alla RAI vedrà la partecipazione del Direttore del Consorzio, Giovanni Francesco Mastrangelo, e di Maria Possidente, membro del Consiglio di Amministrazione. Saranno discussi temi legati alla mission del Consorzio IGP e all’impegno nel preservare e promuovere le eccellenze agricole calabresi. Nel corso della trasmissione saranno presentate una serie di ricette che sfruttano al meglio le Clementine di Calabria: dal succo naturale alla marmellata, fino al delizioso bocconotto. Queste preparazioni culinarie metteranno in luce la versatilità e il gusto inconfondibile di questo prezioso frutto. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1, domani alle 12.25. Il Consorzio IGP invita i consumatori ad unirsi a questa celebrazione e a scoprire le bellezze della Calabria, non solo attraverso i suoi prodotti ma anche attraverso il turismo esperienziale. Sarà l’occasione per conoscere i musei locali e immergersi nelle tradizioni di questa terra ricca di storia. Fino al prossimo 25 agosto, il talk dedicato alla scoperta delle bellezze d’Italia si focalizzerà sulla Calabria del nord-est. Marcello Masi e il suo team di esperti di Camper accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta delle meraviglie calabresi, tra cui il prezioso mondo delle Clementine di Calabria.