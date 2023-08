“Gulia”, il rosso della cantina Campana di Cirò vince la medaglia d’oro al Merano Winefestival

Il vino del futuro affonda le sue radici nel passato, la passione e la tradizione, sempre al passo con i tempi e con la capacità unica di sapersi adattare alla modernità. Gulia Calabria IGT del 2021, il rosso prodotto dalla Cantina Campana di Cirò conquista il riconoscimento Gold (medaglia d’oro), al prestigioso premio The WineHunter Award del Merano Wine Festival, uno degli appuntamenti enogastronomici che negli ultimi anni ha scalato le gerarchie dell’attenzione di cantine, esperti ed appassionati per la selezione di qualità messa in atto.

Risultato di un prestigioso lavoro di selezione ad opera della commissione d’assaggio coordinata da Helmuth Köcher, il The WineHunter Award è appuntamento atteso che premia le eccellenze Wine, Food, Spirit e Beer nazionali, degustate durante l’anno, la cui qualità è dichiarata dall’assegnazione dei titoli The WineHunter Award Rosso e The WineHunter Award Gold.

The WineHunter premia solo le etichette che raggiungono almeno 90 punti su 100, e l’Award Gold è riservato a chi si aggiudica dai 93 ai 95,99 punti della giuria di esperti. Per la Cantina Campana questo premio non è una novità: Gulia Calabria IGT ottiene questo prestigioso riconoscimento per la seconda volta al secondo anno di produzione.

Un risultato con i fiocchi, che conferma la grande accoglienza di pubblico e critico per questa bottiglia particolare, un rosso da 14,5 gradi che nasce da pregiatissime uve di varietà Calabrese. “Gulia”, termine dialettale che indica desiderio, voglia, la stessa utilizzata per produrre un vino dal carattere autentico. Dal colore rosso rubino come il sole della Calabria all’alba, al naso presenta spiccati sentori di fiori secchi, ciliegia e spezie; in bocca grande potenza ed eleganza. Il suo gusto morbido ed equilibrato esprime il meglio quando è abbinato a formaggi stagionati, carni alla brace, carni rosse in generale e piatti di selvaggina e per le sue caratteristiche è consigliato servirlo a 16 – 18 °C.

«Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento, il Merano Wine Festival è cresciuto tanto negli ultimi anni e si sta caratterizzando sempre più come un appuntamento di spiccata qualità, divenendo uno degli eventi enogastronomici più importanti d’Europa» – dichiarano dalla Cantina Campana. «Saremo presenti dal 3 al 7 novembre al Merano Wine Festival, e intanto ci godiamo questo riconoscimento. Gulia Calabria IGT ci sta dando tante soddisfazioni, è un vino particolare, con la sua potenza e la sua gradazione, che ampliano la platea degli abbinamenti. Anche per questo sta entrando sempre più nelle carte dei vini di ristoranti di livello».

«Sono estremamente felice – afferma l’Ing. Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione Calabria Excellent ETS – di poter condividere la gioia di questo ennesimo successo dei nostri soci della Cantina Campana. Un importante riconoscimento che conferma per il secondo anno di fila la qualità superiore di un vino 100% calabrese e che ha una vinificazione in acciaio con dèlestage giornalieri e successivamente in botti a barrique per l’affinamento».

«Questo risultato straordinario conferma la qualità dei nostri vini in Calabria, la capacità di produzione e la grande attenzione, sempre crescente, verso un territorio che in termini di biodiversità è tra le prime regioni d’Europa e quindi è una regione sostenibile, una regione da visitare, una regione da provare» – conclude il Presidente dell’Ass. Calabria Excellent ETS.