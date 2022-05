La fondazione Antonio Emanuele Augurusa, in collaborazione con Adecco, forma i profili più richiesti dall’industria 4.0

Lunedì 30 maggio si terrà l’inaugurazione della nuova sede della fondazione Antonio Emanuele Augurusa, presso il centro “Integral Human Development Training Center”.

Nella stessa giornata si darà il via ai corsi formativi del progetto “Virtus lab”, promossi in collaborazione con Adecco.

I corsisti che hanno preso parte al progetto provengono da tutt’Italia, in particolar modo da Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna e Sardegna.

Il nome del centro prende ispirazione dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, istituito dal Santo Padre Francesco nel 2016.

La Fondazione, legata al territorio di Filogaso (VV), è impegnata nella promozione di attività di educazione e inclusione sociale.

Istituita nel 2020, è intitolata ad Antonio, dodicenne di straordinarie sensibilità solidali e altruistiche, che nel 1998 vide spezzare la propria esistenza in un campetto di calcio della periferia calabrese.

Da questo dramma nascono le due direttrici della Fondazione: educazione e inclusione sociale, nella prospettiva della cooperazione umanitaria, la cui missione si sintetizza nell’espressione “Charitas omnia vincit”.

Attualmente, il tasso di disoccupazione giovanile in Calabria sfiora il 50%, un dato allarmante.

La fondazione Antonio Emanuele Augurusa in sinergia con Adecco, agenzia di lavoro leader a livello mondiale, contrasta il fenomeno della disoccupazione e promuove lo sviluppo umano integrale.

“Virtus lab”, promuove due corsi di formazione altamente qualificanti, senza limiti di età, di provenienza e titoli di studio. sarà garantita la copertura delle spese di vitto e alloggio.

Nello specifico si tratta di un corso per operatore CNC, con una durata complessiva di 200 ore, e un corso per addetto al montaggio meccanico, con una durata di 160 ore.

Il primo mira a sviluppare competenze di programmazione a bordo macchina, con cenni CAD – CAM.

Il secondo ha l’obiettivo di introdurre i corsisti alle nozioni di base necessarie ad applicare le corrette procedure di montaggio di particolari meccanici ed elementi non complessi a partire dalla documentazione tecnica di riferimento.

La formazione sarà in un primo momento di stampo teorico, e si svolgerà a Lamezia Terme presso la sede della fondazione: “Integral Human Development Training Center” istituito presso il centro di servizi alle imprese di LameziaEuropa S.p.a.

I corsisti saranno seguiti e supportati da un corpo docente altamente specializzato nel settore dell’ingegneria industriale. Oltre alle attività didattiche formative, la fondazione organizza per i corsisti attività di coaching, conviviali, culturali, sportive e ludico-ricreative.

Successivamente sarà dato il via alla formazione pratica in Emilia-Romagna, nelle aree industriali della motor valley.

La Fondazione cura inoltre il processo di integrazione ed inclusione socio-lavorativa ed abitativa nel territorio di arrivo dei futuri lavoratori.

L’ambito industriale in cui la richiesta di dipendenti è maggiore è quello meccanico; infatti, l’industria della metallurgia e delle lavorazioni metalliche in Emilia-Romagna ha fatto registrare il più ampio incremento della produzione nell’anno appena scorso (+14,8%), confermandosi come settore esponenzialmente in crescita, dunque in continua ricerca di personale formato e qualificato.