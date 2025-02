Giunge alla terza edizione l’evento “La memoria e l’impegno” in onore di Lilia Gaeta

Giunge alla terza edizione l’evento “La memoria e l’impegno”, fortemente voluto e organizzato dalla Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli per ricordare la figura del compianto magistrato Lilia Gaeta, giudice di elevate virtù umane e professionali, e, allo stesso tempo, per impegnare istituzioni, associazioni di pazienti e cittadini, ciascuno per le proprie competenze, ad attivarsi e mobilitarsi, attraverso la prevenzione e la ricerca, nel contrasto alle patologie oncologiche. La manifestazione si terrà domani, martedì 4 febbraio, a partire dalle ore 10.00, nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, in concomitanza con la giornata mondiale contro il cancro, promossa dalla UICC – Union for International Cancer Control – e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro, sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di fare rete per combattere questa difficile battaglia.

Il premio, in ricordo del magistrato, verrà conferito al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Flavia Maria Luisa Modica; al Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria; all’associazione “Grace”; al direttore del Polo Museale di Soriano Calabro, Mariangela Preta; alla memoria della maestra Giuditta Polimene e di coach Gaetano Gebbia. Dopo l’apertura dei lavori a cura della Garante Stanganelli, seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà; del presidente dell’ordine dei medici di Reggio Calabria, Pasquale Veneziano; del direttore generale dell’Asp reggina, Lucia Di Furia; del commissario straordinario del Gom di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi e del prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro. E’ previsto poi l’intervento del Procuratore della Repubblica ff presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Seguirà una sessione incentrata su “Oncologia, prevenzione e ricerca” che registrerà gli interventi del dr. Antonino Iaria, responsabile UOS Oncologia Ospedale “T. Evoli” di Melito di Porto Salvo, coordinatore della Rete regionale di cure palliative e terapia del dolore, membro del coordinamento regionale Rete Oncologica Calabria; del dr. Said Al Sayyad, capo dipartimento onco – ematologico e radioterapico, Gom di Reggio Calabria; della dr.ssa Rosalba Mandaglio, direttore U.O. Oncoematologia Pediatrica, Gom di Reggio Calabria; della dr.ssa Paola Serranò, responsabile Cure Palliative, Asp di Reggio Calabria; del prof. Michele Morelli, Ginecologia e Ostetricia Dip. di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, UNICAL; del dr. Federico Tallarigo, direttore UOC Anatomia Patologica, Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio e Direttore Scientifico COR Calabria e del dr. Massimo Martino, direttore dell’Unità Operativa di Trapianto Cellule Staminali e Terapie Cellulari, Gom di Reggio Calabria.

Le conclusioni saranno affidate a Luciano Gerardis, già presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Modererà e coordinerà i lavori lo stesso Garante regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli.

Gli intermezzi musicali saranno a cura degli allievi del Conservatorio di Stato “F. Cilea” di Reggio Calabria. Nel corso dell’evento si potranno inoltre ammirare i dipinti realizzati nell’ambito del progetto “Musicarte” dagli studenti speciali del Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria.