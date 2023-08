Conclusa a Stignano la settimana “Sistemi Economici e Diritti Umani”

Si è conclusa il 3 agosto scorso a Stignano la settimana di alta formazione organizzata dal Comune di Stignano nell’ambito delle attività degli incontri del Villaggio campanelliano in collaborazione con la Cattedra UNESCO in “Sistemi Economici e Diritti Umani” dell’Università Nazionale de La Plata, Argentina. La settimana rientra anche nelle attività internazionali previste dalla Cattedra UNESCO che promuove momenti di formazione in diverse aree periferiche del mondo, al fine di promuovere una cultura dei Diritti Umani legata alle problematiche economiche in diversi contesti “periferici”.

