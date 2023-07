Dal 27 al 30 luglio Festa della Birra e Street Food Festival a Marina di Gioiosa Ionica

Marina di Gioiosa Jonica (evento 27-30 luglio 2023) – Un weekend di fine luglio alcolico, il giusto, ma anche gastronomico e soprattutto da vivere all’insegna della cultura e delle tradizioni locali in un’atmosfera di grande convivialità e condivisione. È quello che inizierà domani sera in una nota località della costa jonica, Marina di Gioiosa, con il 14. Festival della Birra nel cui ambito si svolgerà anche lo Street Food Festival. Che sarà di scena ogni sera dalle ore 20 all’1 di notte come detto a partire da domani, giovedì 27 luglio, fino al termine della settimana, domenica 30. Nel solco di quanto fatto finora con pieno successo, negli anni passati, in questo 2023 si è tuttavia pensato di introdurre un importante elemento di novità con la collaborazione dell’associazione Eventi Solidali Aps.

Che sarà dunque presente con il suo “cibo da strada” soveratese accanto a cui ci saranno, però, altri stand di diverse zone calabresi, siciliane, pugliesi e laziali. Da segnalare, si ribadisce, la volontà di coniugare la (ri)scoperta dell’artigianato e degli usi marinesi con ottime pietanze e, come ovvio, un’eccellente birra di tutti i tipi: nazionale, estera e artigianale. Ma non mancherà di certo l’intrattenimento musicale; l’animazione per i più piccoli e anche per gli adulti, con gli artisti di strada; le mitiche moto Harley con i Bikers Gioiosa e tanto altro ancora, per trascorrere delle serate in serenità e allegra compagnia.

Appuntamento, quindi, per domani sul lungomare Cristoforo Colombo di Marina di Gioiosa con la certezza che, al pari di ogni anno, ci sarà tanta gente pronta a divertirsi e a far festa nel quadro di un programma che sarà così articolato: giovedì, esibizione del gruppo musicale Tarantella no stop; sabato dei Jerich Dixieland Jazz Band e domenica di Carolina Luzzo con gli April Night e la musica Jazz brazilian.