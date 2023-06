Reggio: il 17 giugno Festa della Musica in Via Giudecca

Appuntamento il 17 giugno con la Festa della Musica 2023 sulla Scalinata Monumentale della via Giudecca che vedrà protagonista la Corale Polifonica Mater Dei di Reggio Calabria.

L’evento, innestato nella più grande kermesse nazionale ideata dal ministero della Cultura, è stato promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM), da Rai e Rai Radio3.

“Invito tutti a partecipare a questo evento nazionale e gratuito, per il quale le direttrici della Corale Polifonica Mater Dei di Reggio Calabria, Mariaflavia Bellantone e Caterina Zeffiro, hanno optato per la Giudecca quale sede ideale” ha dichiarato la presidente della Comunità Patrimoniale della Scalinata Monumentale di Via Giudecca, Simona Lanzoni.

Si tratterà di una full immersion “con un gruppo di 50 persone, adulti e bambini, tutti reggini, peraltro, che si alterneranno nei canti” ha aggiunto la presidente.

Oltre alla Corale Polifonica infatti “star” dell’evento saranno anche i bambini del “Piccolo Coro di Voci Bianche Note Celesti”, articolazione dell’associazione musicale, nato per diffondere la musica corale anche fra i più piccoli.

L’appuntamento è per tutti alle 19:45 sulla scalinata monumentale.