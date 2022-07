Al lavoro per la XXI Festa Nazionale dello Stocco: i Nomadi e Cosimo Papandrea per la lunga notte del 20 agosto a Cittanova

Hanno preso il via i preparativi per la XXI edizione della Festa Nazionale dello Stocco. Il prossimo 20 agosto la celebre kermesse tornerà a colorare di gusto e musica l’estate calabrese. Una nuova sfida per l’Associazione Turistica “Pro Loco” guidata da Pino Gentile e per l’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino: un impegno che prosegue nel tempo, per offrire al pubblico che arriverà a Cittanova dalle regioni italiane e dai Paesi europei un evento di altissimo profilo nel segno della tradizione e della qualità.

Ancora una volta, la manifestazione proporrà il binomio vincente ormai divenuto marchio di fabbrica: i sapori unici dell’enogastronomia d’eccellenza e le note più belle della grande musica italiana. Elementi straordinari, uniti sapientemente insieme per una serata da vivere a cinque sensi. Per la ventunesima edizione, nel suggestivo e consacrato ristorante all’aperto di viale Campanella, il menù della Sagra (ore 19,30) proporrà cinque piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione. Antipasto, primi e secondi per i palati esigenti di una platea variegata e proveniente da ogni parte del Paese.

La novità assoluta sarà rappresentata dai due concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22,00) per il tour collegato al nuovo album “Solo esseri umani”; in piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24,00). Una notte di luci e musica, divertimento e cultura. Un cartellone di eventi articolato, inclusivo e coinvolgente, che confermerà la kermesse cittanovese come uno degli appuntamenti socioculturali più importanti del Sud Italia. “Siamo davvero felici di tornare a Cittanova – ha affermato il leader dei “Nomadi” Beppe Carletti a nome dell’intera band – e per noi sarà la quarta volta alla Festa Nazionale dello Stocco. Il 20 agosto porteremo la nostra musica in una piazza che amiamo particolarmente e che ricordiamo sia per il calore del pubblico, sempre numeroso e coinvolgente, che per la cordialità straordinaria degli organizzatori dell’evento. Per noi, tra l’altro, sarà l’occasione per presentare il nostro nuovo album. Siamo certi che sarà una grande serata di musica ed emozioni. Un’altra bella pagina del nostro percorso artistico”.

Intanto entrano nel vivo le attività della macchina organizzativa dell’evento. “Siamo al lavoro per realizzare un appuntamento di qualità che mantenga le radici nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro – ha spiegato Pino Gentile –. La celebre Sagra dello Stocco, i concerti dei “Nomadi” e di Cosimo Papandrea, chiuderanno il cerchio su una edizione che avrà il compito di portarci fuori dalle paure degli ultimi anni. Del resto, questa manifestazione non si è praticamente mai fermata. Anche nel 2021, consapevoli delle difficoltà oggettive in campo sanitario, organizzativo e logistico, siamo andati avanti per dare continuità ad un progetto culturale, sociale e identitario. Siamo certi che il pubblico, anche questa volta, premierà il nostro impegno”.

“Cittanova si conferma cartolina positiva per e dalla Calabria – ha sottolineato l’imprenditore Francesco D’Agostino -. Il 20 agosto i riflettori di un’intera regione saranno rivolti su viale Campanella per ribadire la bellezza del nostro progetto di promozione di un territorio, delle sue eccellenze e della sua storia”.

La XXI Festa Nazionale dello Stocco è un evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica “Pro Loco Cittanova” e dall’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cittanova.