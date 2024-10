Giallo & Noir Festival – Misteri tra fiction e realtà. Ecco il programma e gli ospiti

In attesa della conferenza stampa, prevista per il 19 ottobre alle ore 12 presso la libreria Mondadori a Cosenza, tutto ormai è definito per la prima edizione del “Giallo & Noir Festival”. Due giorni, 25 e 26 ottobre, interamente dedicati al mistero. Location scelta? La bellissima sede del palazzo provinciale di Cosenza.

La direzione artistica e conduzione del festival sono appannaggio di Cristina Marra.

Chi organizza? L’Associazione culturale “Istituto Lux Solis”, con sede in Milano, opera principalmente nel mondo degli eventi culturali e dell'”edutainment”, ed ha all’attivo l’ideazione e la realizzazione di importanti rassegne inerenti storia medioevale, Araldica, uniformologia, storia dell’arte Sacra. Si occupa anche di editoria cartacea ed elettronica ed ha curato numerose collane di pubblicazioni d’arte per importanti operatori del settore. “La volontà di organizzare l’importante rassegna sul mondo del Giallo & del Noir proviene da una recente volontà progettuale che si pone come obiettivo quello di curare eventi, trasmissioni, documentari e lungometraggi aventi come tema il “mistero”, tra fiction e realtà, declinato soprattutto per un pubblico non necessariamente di addetti ai lavori, quindi orientato anche alle generazioni più giovani di utenza”, ribadisce il direttore marketing Andrea Napoli.

Il programma e gli ospiti.

Sala degli Specchi- palazzo della Provincia

ore 16,30

inaugurazione del festival

IL GIALLO A FUMETTI- presentazione del progetto Giallo China con Laura Papa, direttrice editoriale e i disegnatori Vincenzo Giordano, Gaspare Orrico e Marco Serravalle e Giulia Biondino,sceneggiatrice di Giallo China Magazine

ore 17.30

Lolita Lobosco dai romanzi alla fiction televisiva

Incontro con Gabriella Genisi autrice di Giochi di ruolo- Marsilio

0re 18,30

Misteri nazionali e internazionali

incontro con Vito Bruschini autore di “Miserere attentato al Vaticano (Newton Compton editori) e “Un tempo per amare un tempo per morire (Bertoni)

interviene Vincenzo Giordano disegnatore di “Miserere” ( Giallo China)

ore 19,30

Il lungo viaggio dei Bronzi di Riace

Monologo del giornalista e documentarista Paolo di Giannantonio

Sala degli Specchi- palazzo della Provincia

26 ottobre

ore 16,30

Anteprima Nazionale “Il sapore dell’Odio”

Giallo fantascientifico – GIALLO CHINA

incontro con lo sceneggiatore Francesco Matteuzzi curatore della collana Andromeda (Giallo Fantascientifico a Fumetti) e con Laura Papa direttrice editoriale Giallo China.

Ore 17,30

Giallo & Storia

Incontro con Alessandro Maurizi autore di Gli invisibili di san Zeno- Mondadori

ore 18,30

Noir napoletano

incontro con Giancarlo Piacci autore di Nostra signora dei fulmini- Salani

ore 19,30

Viaggio nel thriller psicologico

incontro con lo scrittore Wulf Dorn autore di “La psichiatra” e “L’ossessione”- Corbaccio

Sala degli Stemmi – Palazzo della Provincia

MOSTRA “NUVOLE GIALLE” – a cura di Giallo China

La mostra comprende 30 illustrazioni: 8 tavole originali dai volumi Giallo China e 22 illustrazioni di grandi autori italiani tra cui Luca Raimondo, Elisabetta Barletta, Giuseppe Candita, A. Scacchia