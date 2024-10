Calici & Spicchi, le pizze di Luca Tudda e i vini selezionati da Antonella Amodio per una serata dal sapore letterario a San Marco Argentano

Il titolo del nuovo appuntamento per lo speciale anniversario dei dieci anni de l’A’mmasciata dice molto: Calici & Spicchi. Non solo è il libro pensato e scritto dalla giornalista e sommelier Antonella Amodio, ospite della serata, dedicato all’abbinamento tra il vino e la pizza, ma anche un percorso strutturato tra le pizze di Luca Tudda e una serie di vini scelti dalla stessa autrice.

L’appuntamento con questo wine pairing letterario è per lunedì 14 ottobre 2024 e questa volta il format della serata si arricchisce di un nuovo momento. Si parte alle ore 19:00 con la presentazione del libro “Calici & Spicchi” edito da Malvarosa Editore, con la partecipazione dell’autrice che racconterà come nasce l’idea di questa raccolta di pairing tra le tante pizze provate in giro per l’Italia e una serie di vini. Si tratta del primo libro ufficiale dedicato all’abbinamento Pizza e Vino che finalmente conferma quanto questo matrimonio sia stato sdoganato al 100%, come la stessa Amodio conferma: «Per me la pizza e il vino camminano insieme, su due binari paralleli, dove nessuno dei due lascia indietro l’altro. Calici & Spicchi ne è la dimostrazione. E con Calici & Spicchi in tour, porto il libro in pizzeria offrendo la possibilità di verificare sul campo l’abbinamento, e così si demolisce qualche pregiudizio».

La serata proseguirà dalle 20:00 con la consueta cena che questa volta mette al centro gli abbinamenti tra vini di Campania e Calabria, terre di origine della giornalista e sommelier e del pizzaiolo de l’Ammasciata e le pizze di Luca Tudda che in questa quarta serata sarà protagonista insieme alla Amodio della scena enogastronomica dell’evento.

E una delle pizze preparate da Tudda per la serata speciale sarà anche tra le protagoniste della seconda edizione di Calici & Spicchi sempre curata dalla Amodio.

La serata sarà inoltre occasione per presentare la carta dei vini ufficiale della pizzeria A’mmasciata con una importante sezione di vini del territorio, omaggio non solo alla Calabria ma anche alla Dop Terre di Cosenza e momento concreto per creare sempre più sinergia sul territorio.

«Ho voluto creare una carta dei vini che partisse da casa mia, non intesa come regione d’appartenenza, ma proprio come area di produzione, molto fervida e ricca di interessanti proposte e tutte di qualità. La mia idea e il mio compito, come ristoratore, è proprio quello di far crescere il territorio, ma anche far conoscere etichette e prodotti di pregio a chi entra nella mia pizzeria».

Per questo speciale anniversario dei dieci anni di attività, Luca Tudda ha pensato di trasformare l’A’mmasciata in un vero e proprio hub esperienziale nel quale il pizzaiolo resident collabora ogni volta con tanti maestri del mondo gastronomico. Una sorta di laboratorio sulla pizza e su ciò che ruota attorno ad essa, tra impasti, topping, beverage, abbinamenti di vario genere, dall’alta cucina a quella tipica fino a toccare il mondo del gelato, dagli abbinamenti con il vino ai cocktail, per presentare e raccontare le nuove visioni e le tendenze degli ultimi anni, sperimentare e creare insieme.

Il menu di Calici & Spicchi curato da Luca Tudda e Antonella Amodio

Dall’antipasto al dolce saranno tutti lievitati firmati dal pizzaiolo verace Tudda che ha voluto raccontare la sua terra ad un’ospite speciale e giocare con lei e i commensali alla ricerca del calice perfetto.

Si inizia con Zeppolina di pasta “cresciuta” ripiena di friarielli campani, peperone crusco Roggianese, su crema di salsiccia calabrese, per poi continuare con il ⁠Padellino di pizza brioche AMOdio, con velo di salsa con provola affumicata, scarola con olive, pinoli, uvetta, fiori di cappero e acciuga del cantabrico. Un omaggio del padrone di casa alla sua ospite

Non può mancare poi la Margherita Autentica, pizza storica de L’A’mmasciata, realizzata con Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, mozzarella di bufala casertana DOP, basilico e olio extravergine d’oliva calabrese. Torna a gran richiesta la ⁠Bosco Calabrese, con crema di funghi porcini, Fiordilatte STG, salsiccia di maialino nero Fagnanese, patate silane in doppia cottura, colatura di caciocavallo podolico, tartufo nero del pollino e olio extravergine d’oliva

E si chiude con un ricordo d’infanzia, ma sempre attuale, come il “Pane e Nutella”, ovviamente rivisitata in chiave calabra: pane sfogliato al burro, cacao amaro e nocciole di Giffoni con crema alle nocciole e ‘nduja di Spilinga, in un connubio unico e particolare.

Il pairing con i vini curato dall’autrice di Calici & Spicchi vede la presenza della Cantina Nifo Serrapochiello con i suoi vini che raccontano il Sannio tra storia, archeologia e vitigni autoctoni, da scoprire attraverso due etichette il Fluusa, Falanghina del Sannio e l’Aglianico riserva D’Erasmo. Per la Calabria ci saranno il Rosè Brut Metodo Classico Dovì di Ferrocinto e il Cirò Rosato di Vigneti Vumbaca.

Prenotazione obbligatoria a: https://pro.pns.sm/1kzdwyw

Chi è Antonella Amodio

Antonella Amodio, dalla laurea in Scienze umanistiche a narratrice di vino, il passo è breve. Un incontro folgorante a tal punto che questa sua passione si è trasformata in lavoro. Lei giornalista enogastronomica e sommelier per anni è stata collaboratrice in diverse edizioni di guide dei vini, quali Bibenda, Gambero Rosso, la Guida Essenziale ai Vini d’Italia Doctor Wine di Daniele Cernilli, ha scritto per la Touring Club dove si è occupata di ospitalità e in parallelo ha anche vissuto il mondo della pizza. Dalle sue esperienze personali oramai trentennali e dalla sua rubrica dedicata a Pizza e Vino, ospitata su Luciano Pignataro Wine&Food Blog, nasce infine il libro Calici & Spicchi, una raccolta di racconti di pizze e di bottiglie che stanno bene insieme.

Chi è Luca Tudda

Luca Tudda classe 1991. Da grande dopo il liceo classico pensava di fare l’avvocato, poi scoprì per caso durante una stagione estiva a fine scuola il mondo dell’arte bianca e ne rimase affascinato. Decise subito che quella sarebbe stata la sua strada, forte anche di una grande passione per la cucina che immaginava mai sarebbe diventato il suo lavoro. Prima tappa è l’Associazione Verace Pizza Napoletana, dove decide di formarsi, per poi passare alla pratica per due anni presso la pizzeria stagionale affiliata AVPN “Reginella” dove mangiava la pizza da bambino. Nel 2014 decide di buttarsi nella sua personale avventura con l’A’mmasciata, con l’intento dichiarato di essere una pizzeria napoletana aperta tutto l’anno e meno di un anno dopo, ottiene l’affiliazione dell’AVPN, per poi essere riconosciuto come Brand Ambassador per la Calabria (costa tirrenica). Nel 2019 partecipa alle olimpiadi dell’AVPN classificandosi al 7imo posto.

La sua scelta nel mondo pizza è fare sempre ciò in cui crede. Nessuna rivisitazione, ma valorizzazione assoluta della tradizione della pizza napoletana, sposando il disciplinare STG. Un percorso lungo e non sempre facile, ma che lo ha reso riconoscibile per il suo stile e la sua scelta. Dopo 10 anni di A’mmasciata si dice orgoglioso delle scelte fatte e soprattutto di non essersi piegato alle mode o alle tendenze.

Tra gli studi fatti Luca ha seguito numerosi corsi per il senza glutine per poi decidere di fondare la start up Amonoglù per la produzione di basi pizze gluten free pensate per pizzeria e ristorazione, un’idea nata e sviluppata per ampliare sempre più l’offerta per chi soffre di celiachia dando loro la possibilità di mangiare una buona pizza.

A’mmasciata – 10 anni di pizza napoletana in Calabria

A’mmasciata Pizzeria Napoletana Autentica è, come recita lo stesso nome, una pizzeria napoletana, a San Marco Argentano in provincia di Cosenza, che vanta una grande esperienza per quanto riguarda la pizza Napoletana. È stata una tra le prime pizzerie napoletane in Calabria, sicuramente la prima aperta lontano dal litorale e pensata per i calabresi e non per i turisti campani che affollano la regione in estate. La filosofia dell’A’mmasciata è chiara fin dall’inizio: portare la pizza napoletana secondo disciplinare in Calabria, con una connotazione personale e di territorio per i topping. Luca Tudda, il pizzaiolo resident e ideatore di questo progetto, che oggi compie i suoi primi 10 anni, è rimasto fedele alla pizza verace napoletana e alla sua terra, portando come topping una selezione di materie prime di eccellenza. Visione personale e ricercata anche per il beverage e la selezione di birre artigianali, che a breve si amplierà con una carta dei vini e una carta dei gin. La pizzeria propone oltre all’autentica Pizza Napoletana anche tanti altri prodotti della tradizione campana, tra cui gli antipasti e alcuni dolci. A disposizione anche menù in versione senza glutine.

Il Calendario completo

Come anticipato saranno degli eventi mensili che avranno come ospiti gli altri brand ambassador regionali di AVPN. Qui di seguito le date e gli ospiti certi fino a settembre, le date autunnali sono ancora work in progress e potrebbero subire delle variazioni.