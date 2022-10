A Castrovillari e Cassano allo Jonio il 22 e il 23 ottobre la presentazione della mostra del meeting di Rimini “Camminarono insieme, la storia di Tobia”

“E’ stato uno degli stand più vivi del meeting di Rimini di quest’anno” – ha riferito la rivista “Tempi” – parlando dello spazio attrezzato ed animato dalla Fraternità “San Carlo” che, a fine agosto, ha presentato la mostra “Camminarono insieme, La Storia di Tobia”, nel consueto evento internazionale sulla riviera romagnola.

La mostra verrà presentata dai seminaristi Giovanni Barrani e Joao Brito il 22 e 23 ottobre per la prima volta in Calabria:

– sabato 22 ottobre, alle 16,30 nella Chiesa della SS. Trinità a Castrovillari;

– domenica mattina 23 ottobre, alle 10 nella Cattedrale di Cassano allo Jonio, dove sarà presente il Vescovo, monsignor Francesco Savino.

La mostra potrà essere visitata, in incontri dedicati, per comprendere qual è la missione di ciascuno nella vita e realtà di ogni giorno.

Il momento sul Libro biblico di Tobia testimonia la passione che Dio ha per l’Uomo, “camminando” insieme a lui tra le peripezie della vita, proprio come ha fatto nei confronti del personaggio della vicenda, protagonista del Libro dell’Antico Testamento e dell’esposizione che riprende e rilancia l’azione amorevole del Signore per ciascuno, ma non come ci si aspetta che avvenga.

L’incontro con Dio accade in un “viaggio” personale che lascerà, a quanti parteciperanno, una domanda sfidante sul fatto che ognuno di noi ha una missione da compiere (non solo affidata a preti e suore nella storia della Chiesa).

E’ un’opportunità, per ciascuno, di chiedersi qual è la sua missione nella storia, scoprendo la personale vocazione.

Sarà un’occasione che non potrà completarsi senza un Incontro con un Dio che si svela in una Compagnia, la Chiesa.