Cultura, scienza e territorio: la visita dei bambini della scuola primaria di Squillace Lido (CZ) al frantoio “Bova”

Riscoperta della cultura e della tradizione locale abbinata a una lezione di scienze. E’ stato questo il connubio vincente per la 2 classe della scuola primaria di Squillace Lido che, nella giornata di venerdì, ha avuto l’opportunità di visitare il frantoio “Bova” ad Amaroni. I bambini, accompagnati dalla maestra Giovanna Marra, sono stati accolti da Giuseppe e Rossella Bova che hanno mostrato ai piccoli studenti tutte le fasi della lavorazione delle olive, che qualche giorno prima avevano studiato in classe. Dal lavaggio, alla frangitura, all’estrazione finale i bambini hanno fatto un tour dell’azienda e hanno potuto vedere quello che finora avevano studiato sui libri. Hanno ascoltato le spiegazioni di Giuseppe, hanno potuto fare domande sui mezzi e le macchine agricole presenti in azienda e infine provare il risultato finale con una merenda a base di pane e olio. L’istituto comprensivo di Squillace è sempre con un occhio attent al territorio e alle eccellenze che offre e permette ai bambini di visitare posti, come in questo casoil franotio Bova, e regalare ore di lezioni lontane dalle aule, ma altrettanto importanti e significative. Tante felicità per i piccoli, alla loro prima uscita post pandemia.