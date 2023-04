CNDDU aderisce a manifestazione in memoria di Giuseppe Lenoci prevista per il 21 aprile

“Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani si associa alle parole di incredulità e dolore espresse qualche giorno fa dai familiari di Giuseppe Lenoci, il sedicenne di Monte Urano morto il 14 febbraio 2022 in un incidente stradale avvenuto vicino Ancona, mentre era impegnato nel percorso di alternanza scuola-lavoro. Chiediamo che si faccia chiarezza al più presto su tale drammatico episodio. Più volte abbiamo sostenuto che l’attuale normativa sul PCTO debba essere modificata soprattutto in ragione di eventi tragici come quello di Giuseppe. Sollecitiamo le autorità competenti a intervenire onde garantire la massima sicurezza agli studenti impegnati in attività di PCTO e a ragionare con la massima attenzione sull’attuale configurazione normativa di riferimento. Attualmente in molti contesti lavorativi le norme sulla sicurezza non sono sempre tenute in seria considerazione con rischi sociale e umani inaccettabili. Sarebbe importante organizzare in ogni realtà provinciale un osservatorio sul PCTO in modo da monitorare tutto il percorso.

Il CNDDU partecipa idealmente alla manifestazione prevista dai familiari in memoria di Giuseppe per il 21 aprile, giorno del suo diciottesimo compleanno, alle ore 20, mediante l’utilizzazione della Carta volante dei desideri, con su scritto: Giustizia per Giuseppe”.

Lo afferma in una nota il prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU.