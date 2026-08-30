Reggina rullo compressore: 7-0 al PraiaTortora nel primo turno di Coppa Italia

di Paolo Ficara – Un debutto migliore? Impossibile. Il primo turno di Coppa Italia Serie D, ad onor del vero dopo l’espulsione di Popovic, è diventato una sorta di allenamento per la Reggina contro il Digiesse PraiaTortora. La formazione neopromossa dall’Eccellenza ha ceduto per 7-0, di fronte alla formazione amaranto brava e famelica nell’approfittare della superiorità numerica maturata già a metà del primo tempo.

LE SCELTE – Marchionni non si discosta da quanto mostrato fin da Cantalupa, in termini tattici. Modulo 3-5-2 con chance (sfruttata) per Lagonigro tra i pali; difesa con i giovani Fazio e Rosario Girasole ai lati di Lancini; Baggi e Palmieri sulle fasce, in un centrocampo con Acquadro regista ed Abonckelet e Rotulo mezzali; Guida accanto a Reis in avanti. Viscardi sceglie un coraggioso 4-3-3, con il talento degli argentini Heredia a centrocampo e Franchi in attacco.

DOPPIA SVOLTA – In una gara abbastanza bloccata, sono due (o tre) gli episodi che segnano la svolta. Augurando un pronto rientro a Palmieri, uscito per un infortunio alla spalla sinistra, c’è da sottolineare come Toscano abbia demolito gli avversari sulla fascia di competenza. Dopo la super parata di Lagonigro a tu per tu con Francisco, dal corner seguente nasce un duello rusticano tra Lancini e Popovic: l’arbitro decide di espellere il numero 6 ospite, al 18′. Da lì in poi, sarà tutta un’altra partita.

DOMINIO TOTALE – La Reggina, che comunque stava già facendo la partita, viene guidata da Marchionni a trovare i pertugi giusti per sfruttare la superiorità numerica. Sarà un monologo. Al 25′ Toscano da sinistra mette sul primo palo per Reis: tocco di prima, Bonfanti sorpreso, il pallone entra prima del tiro di Abonckelet. Il francese avrà modo di rifarsi al 32′ ed al 38′, in entrambe le occasioni su sviluppi da corner, prima col destro e poi di testa. Nel recupero del primo tempo, percussione centrale palla al piede di Rotulo e poker servito: 4-0.

CAMBIO MODULO – Con la qualificazione in cassaforte, Marchionni procede con un esperimento tattico già all’intervallo. Fuori Fazio (già ammonito) e Baggi, dentro Specker ed Alma per passare al 4-3-3. Che poi diventerà 4-4-2, con l’ingresso di Laaribi per Abonckelet. I subentrati si vogliono mettere in evidenza. bella combinazione tra Acquadro, Specker ed Alma, con quest’ultimo che serve a Guidai l pallone del 5-0. Toscano dalla distanza, avendo una chioma simile a quella di Jannik Sinner, trova il 6-0 tennistico. Reis nel recupero scaglia un destro senza troppe pretese, ma un demoralizzato Bonfanti non riesce ad evitare il 7-0 finale.

NON VEDIAMO L’ORA CHE INIZI IL CAMPIONATO – Reggina rullo compressore, al di là dell’oggettiva situazione legata all’espulsione di Popovic. Marchionni è già riuscito ad inculcare una mentalità vincente. Onestamente non vediamo l’ora che inizi il campionato. Era difficile aumentare il già palpabile entusiasmo, questo 7-0 è l’ulteriore viatico. La campagna acquisti dovrebbe essere impreziosita dagli arrivi del difensore Baldan, dell’attaccante Magrassi, di un centrocampista (Sbrissa?) e di un portiere. Se ne parlerà lunedì alle 12:10, all’interno di Mezzogiorno Amaranto su Radio Touring 104 e su Video Touring canale 87.