Due calabresi autori dell’ultimo volume Su Santa Faustina Kowalska

“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia“. È con questa frase, tratta dalla bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia del 2015 che si apre l’introduzione del libro Santa Faustina Kowalska. Una questione di cuore (Edizioni San Paolo) di Enzo Gabrieli e di Raffaele Iaria, giornalisti calabresi, da poche settimane in libreria. Una devozione molto forte in Calabria quella alla Divina Misericordia e che vede molte parrocchie coinvolte – ogni giorno alle 15 – per la recita della Coroncina dettata da Gesù a Santa Faustina a Vilnius il 13-14 settembre 1935 come preghiera per placare l’ira di Dio. Chi recita questa preghiera offre a Dio Padre “il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità” di Gesù Cristo per implorare misericordia per i propri peccati, del prossimo e del mondo intero e si chiede “la misericordia per noi e per il mondo intero” quindi si compie un atto di misericordia.

Con la prefazione di Renato Colizzi S.I., direttore nazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, nella prima parte del testo gli autori ripercorrono la vita della religiosa polacca, a partire dalle sue umili origini contadine e dal suo rapporto con la Chiesa, per arrivare poi al difficile ingresso in convento, alle apparizioni divine, al dialogo con Gesù che le chiede di far dipingere un quadro con su scritto “Gesù confido in te”. Nella seconda parte il culto della Divina Misericordia secondo Faustina Kowalska, con una particolare attenzione all’enciclica Dilexit Nos sull’amore umano e divino del cuore di Gesù, nella quale papa Francesco riflette sull’importanza che la misericordia ha giocato nel corso del suo pontificato e sul bisogno di tornare al cuore, come strada per ritrovare la fiducia e la pace che sgorgano da Cristo crocifisso.