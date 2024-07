A Reggio Calabria la chiusura della Decima edizione di Calabria Evolutions

– Giovedì 25 luglio 2024 presso il Piazzale della Chiesa degli Artisti (Chiesa di San Giorgio al Corso) alle ore 21,30 ultimo appuntamento della decima edizione di Calabria Evolutions un progetto che nato dall’incontro fra Maurizio Managò e AMA Calabria nel corso di questi anni si è consolidato divenendo ormai un punto di riferimento per il settore delle orchestre di fiati che in regione e soprattutto nella provincia di Reggio Calabria hanno avuto uno straordinario sviluppo tanto da essere apprezzate da un leggendario direttore come Riccardo Muti che proprie nella città dello stretto diresse centinaia di giovani musicisti in un concerto che è parte della storia musicale calabrese.

Il progetto, che si realizza grazie al sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, si è articolato in una serie d’importanti momenti formati e nella preparazione di un programma che vede impegnati, coordinati da Maurizio Managò, giovani direttori a cui è affidato il futuro dello sviluppo del mondo bandistico calabrese.

Fra questi si segnalano Alessio Giordano, Michele Napoli, Bruno Zema, Stefano Calderone, Gaetano Pisano, Cosimo De Masi, Francesco Novello, Salvatore Mazzei, Roberto Caridi, Alessandro Vinci, Rocco Catania che si avvalleranno di una serie di giovani talentuosi solisti calabresi come il flautista Alessandro Carere, i cantanti Michele Bruzzese, Stefano Tanzillo e Gianluca Marino, il sassofonista Francesco Scordamaglia e il percussionista Federico Tramontana.

L’orchestra è composta da musicisti provenienti dalle seguenti orchestre: Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (RC), Banda Musicale Franco Rizzo di Mirto-Crosia (CS), Associazione Musicale “Suoni e Note” di Torre Melissa (KR), Associazione Musicale “S. Pisani” Città di Casabona (KR), Associazione Musicale Nazareno Scerra di Melicucco (RC), Orchestra Giovanile dello Stretto di Reggio Calabria, Orchestra Giovanile di Fiati Giuseppe Scerra di Delianuova (RC), Orchestra Giovanile Michele Mammoliti di Seminara (RC), Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci (TP), Complesso Bandistico Città di Serra San Bruno (VV), Orchestra di Fiati Giuseppe Rechichi di Oppido Mamertina (RC), Complesso Bandistico Clemente Scarano di Scilla (RC), Banda Musicale Città di Reggio Calabria, Associazione Culturale Banda Musicale di Monsoreto (VV).

Il concerto inizierà con l’esecuzione del brano Calabria Evolutions che il grande compositore belga André Waignein volle scrivere e dedicare al movimento bandistico della regione. Al brano che da 10 anni inizia i programmi del progetto Calabria Evolutions seguiranno importanti composizioni di Franz von Suppé, Roland Kernen, Michael Sweeney, Larry Neeck, Ted Huggens, Lucio Dalla, Giacomo Puccini e Aniello Califano.