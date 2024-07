Il grande duo Pancella – D’Amato in concerto al Palazzo Avati di Polistena il 26 luglio

Venerdì 26 luglio 2024 presso il Palazzo Avati con inizio alle ore 21,30 è previsto un grande evento jazz promosso da AMA Calabria in collaborazione con la locale Accademia Culturale Marafioti.

Protagonisti della serata il clarinettista Bepi D’Amato e il pianista Tony Pancella due grandi artisti di livello internazionale che propongono il programma “A lifetime together”

Bepi D’Amato e Tony Pancella suonano insieme da più di quaranta anni, me è relativamente recente il progetto del duo clarinetto e pianoforte, che ha debuttato ufficialmente a Pescara Jazz 2014. E’ del 2017 l’incisione del CD “Duke, Monk & Viceversa”, pubblicato dalla rivista Suonare per i propri abbonati. I due musicisti si sono proposti di accostare, comparare, coniugare, intersecare le composizioni di due geni del Jazz, Duke Ellington e Thelonious Monk, così diversi eppure così vicini ed egualmente importanti per la storia del Jazz, con un occhio di riguardo per Billy Strayhorn. L’organico del duo è stato scelto per dare il massimo risalto all’interplay ed alla libertà negli arrangiamenti, accuratamente stabiliti eppure spesso estemporaneamente rielaborati, e per poter disporre di varie sonorità, a tratti cameristiche, a tratti belluine, ma sempre radicate nella tradizione più profonda della Musica Afro-Americana di Duke e di Monk.

Dopo il debutto a Pescara Jazz 2014 e numerosi concerti nei Jazz club più prestigiosi in Italia, D’Amato e Pancella hanno suonato presso i Musei Vaticani nel 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura ad Istanbul nel 2016, per l’Associazione “La Verdi” di Milano e presso il Conservatorio di Musica di Cesena nel 2017, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba, l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney, il Brisbane Jazz Club, in Israele nel 2018 e presso l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico nel 2019.

L’aspetto più recente nell’evoluzione artistica del duo intende tracciare in Musica una linea stilistica-temporale nella Song americana, da George Gershwin a Burt Bacharach, mettendone in evidenza, ove possibile, punti di vista inesplorati.