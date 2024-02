Reggio: in 4.000 al Palacalafiore per lo show di Enrico Brignano

Oltre due ore di risate e pubblico dei grandi eventi al Palacalafiore di Reggio Calabria per il megashow di Enrico Brignano, “Ma… diamoci del tu”, che ha aperto la 38° edizione di Fatti di Musica, il Festival del Live d’Autore di Ruggero Pegna che si svolge in varie località della Calabria, presentando e premiando con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei migliori live dell’anno. Oltre 4000 persone hanno gremito il palasport reggino, trasformato per l’occasione in un grande teatro, ridendo e applaudendo per oltre due ore, fino ad un’autentica standing ovation finale che ha emozionato anche l’artista.

Uno show comico irresistibile che ha fatto letteralmente esplodere di risate contagiose il palasport, tra battute, interazioni con il pubblico, racconti esilaranti della sua gioventù, dai tanti “no” ai provini di attore fino ai primi amori in una scomodissima utilitaria disegnata da Giugiaro. Irrefrenabili le risate nella parodia di “Radio Maria”, con lo scambio di lettere tra Corinzi e Romani. Non sono mancate apprezzatissime gag in perfetto dialetto calabrese premiate da lunghi applausi.

“Da Rende a Catanzaro, fino a Reggio – afferma il promoter Ruggero Pegna – in circa 8.000 spettatori hanno applaudito questo show di puro divertimento, portato in scena da un fuoriclasse della comicità come Enrico Brignano; numeri straordinari in Calabria per uno spettacolo teatrale che, però, ha superato eccezionalmente anche la prova di un grande palasport, riempito normalmente dalle star della musica. Una vera sfida raccolta da un pubblico numeroso ed entusiasta, che ancora una volta ha premiato l’ assoluta qualità artistica. L’amore e il calore del nostro pubblico mi sta facendo riflettere sulla possibilità di riproporlo anche in estate!”.

E’ partita con un clamoroso successo una nuova stagione che si preannuncia ricca di eventi, tra i quali spicca lo storico concerto del 24 luglio a Roccella Jonica del “Pink Floyd” Nick Mason con i Saurceful of Secrets, la sua super band di all stars composta da Guy Pratt, Gary Kemp, Lee Harris e Dom Beken, un live di straordinari successi della leggendaria band destinato a scrivere un’altra pagina memorabile della musica dal vivo in Calabria e dell’albo d’oro del festival.

Dopo lo show di Enrico Brignano e Nick Mason, secondo il format collaudatissimo di “Fatti di Musica” che tocca varie location della regione, Pegna ha già confermato altri appuntamenti: il nuovo spettacolo di Stefano De Martino il 4 marzo al Teatro Rendano di Cosenza e la spettacolare Divina Commedia Opera Musical dal 7 al 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro, già vicina al sold out, per il progetto speciale “Opere d’Arte”. Altri eventi saranno annunciati a breve. Previste, come ogni anno, interazioni con altri Festival di prestigio.