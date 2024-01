“Happy Idea” di Tiziana Romeo: fuori il primo singolo dell’artista locrese

È sul canale Youtube e su tutti gli store online “Happy Idea”, primo inedito di Tiziana Romeo, prodotto e distribuito da Tana Studio Records e arrangiato da Ilario Ierace, accompagnato dal videoclip diretto da Roberto Stranges.

Il brano, fresco e trascinante, interamente in inglese, porta la firma dell’artista locrese e, attraverso un sapiente mix di generi e stili in cui prevalgono influssi soul e rhythm and blues, rispecchia il suo animo musicale.

«Happy Idea è un inno alla vita, all’amore vissuto con un senso di pienezza, felicità e un po’ di malinconia allo stesso tempo. È il manifesto di un anima che riconosce la sua appartenenza al Tutto… È in sintesi quell’“idea felice” che per rendere manifesta bisogna semplicemente cantarla. Ho voluto esprimere tutto questo attraverso le parole e sono grata a Omar Mrad per aver tradotto in inglese il testo e le mie emozioni» dice Tiziana Romeo, da anni sulla scena musicale come interprete e ora impegnata in questo progetto musicale originale.

Al brano hanno collaborato, oltre allo stesso Omrad (cori e percussioni), Ilario Ierace (batteria) e Michele Ventrice (tastiere). La cover è di Luca Custureri in arte LC56r.

“A happy idea, it burns like embers, that i like it like and you’ll give to me your smile… kisses love heart, heaven and heart you will be, life of colours…everything you will see… un’idea felice, brucia come brace, quello che mi piace il tuo sorriso mi darà… baci, amore, cuore… cielo e terra tu sarai, di vita e di colori ogni cosa tu vedrai…” così il gioioso ritornello cantato dalla magnifica voce di Tiziana Romeo.

Il video, girato negli spazi del Convento dei Frati domenicani di Placanica, grazie all’amministrazione comunale e a Gerardo Clemeno, per la regia di Stranges, completa la bellezza di musica e parole con le immagini ed è stato realizzato con la collaborazione di Ierace (aiuto regia) e Danilo Carrocci (drone).

Qui il link al video https://www.youtube.com/watch?v=CLkdUlg7Mr0

«Dedico questo singolo al mio caro papà che mi ha lasciato da poco e che mi ha insegnato non tanto a dare un senso alla vita, ma a percorrerla e attraversarla, vedendo il bello in ogni cosa… La mia idea felice sarà sempre lui» aggiunge Tiziana Romeo. E conclude: «Partiremo presto con i live, la dimensione “felice” della musica e dello stare insieme. Speriamo di incontrarci in tanti».

Tiziana Romeo nasce a Locri (RC) il 20 Luglio del 1978, ancora bambina inizia a coltivare la grande passione per la musica attraverso lo studio delle tecniche vocali e la scoperta di generi quali l’hip hop, il soul, il funky, l’r&b, ai quali si sente particolarmente vicina. Proprio tali influenze musicali la porteranno, negli anni ’90, a entrare in contatto con la scena rap del meridione d’Italia, prendendo parte ad un primo progetto musicale come vocalist nella crew tutta hip hop “AVP”, e, nel 1996, entra anche a far parte del compendio letterario-musicale “Mappa delle voci, rap, raggamuffin e tradizione in Italia” di Goffredo Plastino. Negli anni partecipa a varie manifestazioni nazionali e regionali, come il “Concorso Mia Martini”, dove nel 2000 si classifica come finalista e vincitrice dell’area jonica-reggina. Collabora con radio regionali, in veste di speaker, presentatrice e cantante, band e formazioni corali classiche e gospel. Nel 2018 ha dato vita insieme a Ilario Ierace ai “Take Five Crew”, band che unisce varie anime e stili musicali, con una netta prevalenza e predilezione per il funky.