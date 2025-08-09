La Calabria al Festival di Locarno con “Il Vangelo di Giuda” diretto da Giulio Base e “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani

La Calabria presente con due film alla 78° edizione del Festival di Locarno: “Io non ti lascio solo”, di Fabrizio Cattani , in programmazione oggi, 9 agosto, inserito nella sezione “Locarno Kids” del festival, e “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, che sarà proiettato l’11 agosto fuori concorso nella kermesse svizzera.

Ancora una vetrina di rilievo per il cinema sostenuto dalla Calabria Film Commission e girato sul nostro territorio, con la promozione dei luoghi e l’utilizzo di maestranze calabresi, ben 106, complessivamente nei due film.

Alle due proiezioni sarà presente la Fondazione Calabria Film Commission con il presidente Anton Giulio Grande.

“Il Vangelo di Giuda” prodotto da Agnus Dei Production, Minerva Pictures e Rai Cinema, in coproduzione con Agresywna Banda, è stato girato per quattro settimane nei territori dei comuni di Curinga (Platano Millenario), Corigliano – Rossano (Abbazia del Patire), Cleto (Castello Cleto, Castello Savuto, fiume Savuto), Parco Nazionale della Sila (Lago Cecita), Caccuri (Grancia del Vurdoj, Grotte rupestri Caccuri), Mendicino (Monte Cocuzzo), Cosenza (Castello Svevo, centro storico). 71 i professionisti calabresi coinvolti nelle riprese.

Il cast è composto da interpreti di fama internazionale come Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel Ferrara, Vincenzo Galluzzo, Ada Roncone e con Darko Peric e John Savage.

“Io non ti lascio solo”, invece, il nuovo film di Fabrizio Cattani (Maternity Blues, Cronaca di una passione), tratto dal romanzo omonimo di Gianluca Antoni edito da Salani, è prodotto da Gianluca Curti, Emanuele Nespeca, Elisabetta Olmi e Tilde Corsi, il montaggio è di Paola Freddi e la colonna sonora di Luca D’Alberto. Si tratta di una pellicola emozionante e appassionata, in grado di giocare sul filo di generi diversi: come una favola moderna, la storia si svolge in modo incalzante e inaspettato, tingendo quello che sembra un classico coming-of-age dei colori affascinanti del noir.

Le riprese di “Io non ti lascio solo” si sono svolte per 4 settimane in Calabria tra Camigliatello Silano e i comuni di Spezzano, Celico, San Giovani in Fiore, Rende, Castrolibero e Cosenza. La produzione è a cura di Minerva Pictures, Solaria Film, Ipotesi Cinema e RC Produzione. Nella troupe hanno lavorato 35 unità calabresi su 50 che hanno composto il team che ha lavorato sul territorio.