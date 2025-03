“Costruire insieme il cambiamento”: il PD di Galatro presenta il suo manifesto per il futuro del territorio

Il Circolo del Partito Democratico di Galatro ha presentato il proprio manifesto programmatico, con l’obiettivo di delineare le azioni concrete necessarie per garantire maggiore trasparenza e opportunità per i cittadini, in particolare per le giovani generazioni. Lo slogan scelto, “Costruire insieme il cambiamento”, vuole essere un invito alla partecipazione e all’impegno collettivo per affrontare le sfide del territorio con spirito costruttivo e unitario. Tra i punti fondamentali individuati dal consigliere comunale e segretario del circolo PD, Gaspare Sapioli, emergono questioni chiave per il futuro amministrativo e occupazionale della comunità. In particolare, si sottolineano: