Paludi (Cs), torna “Risonanze Brettie”: due giorni tra archeologia, musica, arte e tradizioni al Parco di Castiglione

Torna a Paludi (CS) Risonanze Brettie, l’azione culturale giunta alla sua dodicesima edizione, per una due giorni che, da venerdì 3 a sabato 4 luglio, porterà eventi diversificati tra il Parco archeologico di Castiglione di Paludi, le vie e le piazze del centro storico, attraverso l’ampio coinvolgimento di numerosi soggetti del territorio, protagonisti di performance culturali, artistiche, artigianali, culinarie.

“Siamo profondamente felici di tornare a promuovere e realizzare questa nuova edizione – la dodicesima – di Risonanze Brettie, un evento culturale divenuto storicizzato per la comunità di Paludi, di cui non possiamo più fare a meno. Accoglieremo con la consueta ospitalità quanti vorranno partecipare alle numerose attività organizzate, che valorizzano le tradizioni, la bellezza, l’identità del paese di Paludi“.

Così Domenico Baldino, Sindaco di Paludi. Risonanze Brettie si deve all’amore nutrito dall’architetto Corrado Fonsi, che ne è ideatore e Direttore artistico, verso il patrimonio culturale straordinario costituito dall’antico abitato fortificato di Castiglione di Paludi, un tempo proprietà dei suoi antenati: “Da paludese ho sempre sentito forte il legame con questo pezzo importante di storia, dal quale non possiamo staccarci e che va conosciuto sempre più. Sin dalla prima edizione, l’obiettivo di Risonanze Brettie è stata la valorizzazione di un luogo che racconta il passato di questa terra facendolo diventare palcoscenico di performance culturali e artistiche. Anche quest’anno, grazie a efficaci collaborazioni e al contributo erogato dal Ministero della Cultura, ottenuto grazie all’impegno della Dott.ssa Tina Guglielmello e dei funzionari del Comune di Paludi, è stato possibile ampliare l’offerta culturale, disegnando un programma diversificato, che coinvolge insieme abitato antico e centro storico attuale, estendendone la durata. Sarà una due giorni che interesserà il Parco archeologico di Castiglione e il centro storico di Paludi attraverso attività diversificate, con un programma declinato sulla valorizzazione e il racconto delle peculiarità culturali, archeologiche, artistiche, musicali, gastronomiche del territorio, anche attraverso la bella collaborazione delle realtà associative paludesi Les Crochets Paluriselle e Akmè. L’edizione 2026 vuole, inoltre, proporre attività che siano inclusive e aperte a tutti, non dimenticando la parte più giovane della comunità“.

Continua la collaborazione con la Direzione scientifica del Parco archeologico e del Museo civico di Paludi.

Così la Direttrice Donatella Novellis: “La dodicesima edizione di Risonanze Brettie, evento al quale il territorio è particolarmente legato, continua a vedere la proficua ed efficace collaborazione tra la Direzione artistica dell’evento, nella persona dell’Arch. Corrado Fonsi che ringrazio moltissimo, e della Direzione scientifica del Parco archeologico di Castiglione e Museo civico. L’azione culturale è da sempre legata alla promozione della conoscenza dell’abitato fortificato di Castiglione, alla valorizzazione dei suoi spazi. Anche quest’anno l’archeologia di Castiglione sarà raccontata a grandi e piccini: lo faremo venerdì 3, nel cuore del centro storico, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Bennardo” e i laboratori dell’associazione Ruskia dedicati ai più piccoli; sabato pomeriggio tornerà il Club Trekking Corigliano-Rossano, guidato da Lorenzo Cara e Luigi Arcovio, per una passeggiata alla scoperta delle peculiarità naturali e archeologiche di Castiglione”.