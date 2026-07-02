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Paludi (Cs), torna “Risonanze Brettie”: due giorni tra archeologia, musica, arte e tradizioni al Parco di Castiglione

Torna a Paludi (CS) Risonanze Brettie, l’azione culturale giunta alla sua dodicesima edizione, per una due giorni che, da venerdì 3 a sabato 4 luglio, porterà eventi diversificati tra il Parco archeologico di Castiglione di Paludi, le vie e le piazze del centro storico, attraverso l’ampio coinvolgimento di numerosi soggetti del territorio, protagonisti di performance culturali, artistiche, artigianali, culinarie.

Siamo profondamente felici di tornare a promuovere e realizzare questa nuova edizione – la dodicesima – di Risonanze Brettie, un evento culturale divenuto storicizzato per la comunità di Paludi, di cui non possiamo più fare a meno. Accoglieremo con la consueta ospitalità quanti vorranno partecipare alle numerose attività organizzate, che valorizzano le tradizioni, la bellezza, l’identità del paese di Paludi“.

Così Domenico Baldino, Sindaco di Paludi. Risonanze Brettie si deve all’amore nutrito dall’architetto Corrado Fonsi, che ne è ideatore e Direttore artistico, verso il patrimonio culturale straordinario costituito dall’antico abitato fortificato di Castiglione di Paludi, un tempo proprietà dei suoi antenati: “Da paludese ho sempre sentito forte il legame con questo pezzo importante di storia, dal quale non possiamo staccarci e che va conosciuto sempre più. Sin dalla prima edizione, l’obiettivo di Risonanze Brettie è stata la valorizzazione di un luogo che racconta il passato di questa terra facendolo diventare palcoscenico di performance culturali e artistiche. Anche quest’anno, grazie a efficaci collaborazioni e al contributo erogato dal Ministero della Cultura, ottenuto grazie all’impegno della Dott.ssa Tina Guglielmello e dei funzionari del Comune di Paludi, è stato possibile ampliare l’offerta culturale, disegnando un programma diversificato, che coinvolge insieme abitato antico e centro storico attuale, estendendone la durata. Sarà una due giorni che interesserà il Parco archeologico di Castiglione e il centro storico di Paludi attraverso attività diversificate, con un programma declinato sulla valorizzazione e il racconto delle peculiarità culturali, archeologiche, artistiche, musicali, gastronomiche del territorio, anche attraverso la bella collaborazione delle realtà associative paludesi Les Crochets Paluriselle e Akmè. L’edizione 2026 vuole, inoltre, proporre attività che siano inclusive e aperte a tutti, non dimenticando la parte più giovane della comunità“.

Continua la collaborazione con la Direzione scientifica del Parco archeologico e del Museo civico di Paludi.

Così la Direttrice Donatella Novellis: “La dodicesima edizione di Risonanze Brettie, evento al quale il territorio è particolarmente legato, continua a vedere la proficua ed efficace collaborazione tra la Direzione artistica dell’evento, nella persona dell’Arch. Corrado Fonsi che ringrazio moltissimo, e della Direzione scientifica del Parco archeologico di Castiglione e Museo civico. L’azione culturale è da sempre legata alla promozione della conoscenza dell’abitato fortificato di Castiglione, alla valorizzazione dei suoi spazi. Anche quest’anno l’archeologia di Castiglione sarà raccontata a grandi e piccini: lo faremo venerdì 3, nel cuore del centro storico, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Bennardo” e i laboratori dell’associazione Ruskia dedicati ai più piccoli; sabato pomeriggio tornerà il Club Trekking Corigliano-Rossano, guidato da Lorenzo Cara e Luigi Arcovio, per una passeggiata alla scoperta delle peculiarità naturali e archeologiche di Castiglione”.

Risonanze Brettie ci attende nel centro storico di Paludi e al Parco archeologico di Castiglione venerdì 3 e sabato 4 luglio con un ricco programma ispirato alle tradizioni più autentiche del territorio associate a esposizioni d’arte, fotografiche, performance musicali, artistiche, degustazioni di cibi ispirati alla cucina antica, concerti, esibizioni di danza, il tutto ispirato al più autentico spirito di appartenenza che forse è l’anima più autentica di questa bella esperienza culturale.

Di seguito il programma:

Venerdì 3 – Centro storico Paludi

In collaborazione con la Dott.ssa Donatella Novellis, direttrice scientifica del Parco archeologico di Castiglione di Paludi, e con l’Istituto Comprensivo “B. Bennardo” di Cropalati–Caloveto–Paludi.

Ore 18.00

Centro storico – Via Duca degli Abruzzi, Chiesa di San Clemente

Laboratorio per bambini “Un viaggio ai tempi dei Bretti”, a cura dell’Associazione Ruskìa.

Ore 20.30

Piazza B. Croce

Oddyssey Trio – Fusion of Sounds

Un viaggio musicale senza confini, tra sonorità e contaminazioni.

Ore 22.30

“Una voce per Rino”

Omaggio musicale al grande cantautore calabrese Rino Gaetano.

La serata sarà animata dall’energia, dall’entusiasmo e dalla partecipazione dei ragazzi dell’Associazione AKME.

Sabato 4

Ore 18.00 Parco archeologico di Castiglione

Passeggiata tra le antiche vestigia Brettie

Il Club Trekking Corigliano Rossano, insieme a Lorenzo Cara e al dott. archeologo Luigi Arcovio, ci guiderà in un viaggio emozionante alla scoperta dei resti del popolo dei Bretti, tra paesaggi naturali e testimonianze archeologiche straordinarie.

Ore 20.30 Centro storico di Paludi

Esposizioni, Mostre Artigianali e Fotografiche

Tradizione, arte e creatività si incontrano, un viaggio tra immagini, materiali e colori che raccontano storie di persone, territori e passioni autentiche.

“L’arte illumina Paludi” a cura dell’ Associazione Internazionale Centro Arte Club del pittore e promotore culturale Ercolino Ferraina.

Artisti espositori: Franco Abate, Alfonso Caniglia, Giuseppina Cetera, Patrizia Crupi, Giuseppina Irene Groccia, Ercolino Ferraina, Guglielmo Ferrari, Rosa Fortino, Enzo Labonia, Veronica Martino, Franca Pedaci, Tina Pintaura, Chiara Salatino, Francesca Spadafora e Jovan Vulic.

Incontroluce: volti, luoghi e tradizioni di Paludi”

Esposizione fotografica dei partecipanti al concorso: un racconto visivo tra passato e presente.

Giuria Associazione Luce

“Scatti bretti”: il passato nello stile, le emozioni di oggi. Foto ricordo a cura dell’Associazione Akme.

“Alla scoperta di pietre colorate, acchiappasogni e quadri artigianali”

Creazioni uniche, realizzate con amore e passione, portatrici di energia positiva e solidarietà

A cura dell’Associazione VESCA

Falegnameria Artigianale Effeci

Esposizione di oggetti in legno progettati, costruiti e restaurati con maestria.

Associazione Les Crochets Paluriselle

Esposizione di lavori all’uncinetto realizzati a mano, frutto di abilità, pazienza e passione per l’artigianato tessile locali.

L’Arte del Cibo

I segreti e la storia di sapori e tradizioni custoditi nel tempo

Un percorso di gusto tra antiche ricette, prodotti locali e saperi tramandati di generazione in generazione: un’esperienza autentica per riscoprire l’identità gastronomica e culturale del territorio.

Degustazioni:

“Ranu Rattatu” – Una pietanza tradizionale dal sapore antico, testimonianza della cucina contadina locale.

A cura dell’Associazione Les Crochets Paluriselle.

“La Focaccia Brettia” – Ricetta originale del maestro dolciere Massimiliano Tagliaferro, realizzata in collaborazione con le aziende Straface, Fonsi e la Slow Food. Un prodotto che valorizza i sapori e le tradizioni del territorio.

Coldiretti Rossano – Degustazione dei prodotti delle aziende associate, alla scoperta delle eccellenze agroalimentari locali e delle tradizioni enogastronomiche del territorio.

Scoratelli” – Deliziosa pasta fritta ricoperta di zucchero semolato, simbolo della tradizione dolciaria locale.

A cura della Pro Loco Paludi.

“I turdilli ” Antico dolce della tradizione calabrese, preparato secondo la ricetta tipica locale. Circolo San Francesco di Paludi.

““Vino tra le Mura” – Degustazione di profumi, aromi e tradizione in un calice di territorio. Azienda Tenuta Corno Valano di Pietro Panettiere.

Giochi ed Esibizioni Artistiche nel Centro Storico

“Giocare insieme” piccolo palio dei giochi senza tempo. Associazione Hydra

Performance musicali

Inacustico duo” Un viaggio tra il rock e pop italiano e internazionale riarrangiati in chiave acustica. Voce e chitarra, da Gianluca Chiarello e Roberta Swept.

RadiCanti Sonori” musiche e canti del Sud Italia.

Lotus 2 Harmony, brani pop italiani e internazionali, in un’atmosfera intima ed elegante. Chiara Piterà voce e chitarra, Gilberto Parise chitarra.

“Amarcord “ PioSax e i grandi classici della musica italiana.

Dialoghi tra Note e Pennelli” Concerto della talentuosa arpista Maria Vyagizina.

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