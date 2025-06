Corigliano-Rossano: incendio cantiere nuovo ospedale. Straface: “Fiducia nelle forze dell’ordine, niente fermerà avanzamento lavori”

Un nuovo episodio incendiario ha interessato i cantieri del nuovo ospedale della Sibaritide, il secondo nell’arco di appena otto mesi. Fortunatamente, i danni risultano limitati e circoscritti, e i lavori proseguono regolarmente, rispettando il cronoprogramma stabilito. Esprimo piena solidarietà a tutti coloro che operano con dedizione per la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio certa che niente e nessuno potrà fermare la realizzazione di quest’opera.

DANNI CONTENUTI, LAVORI PROSEGUONO SENZA SOSTA

È quanto fa sapere Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale sulla Sanità, che stamani, nell’immediatezza dei fatti ed essendo in viaggio per Reggio Calabria dove si sta celebrando il Consiglio regionale, ha immediatamente contattato il Project Manager dell’impresa concessionaria, Ing. Domenico Petrone, per sincerarsi che non vi fossero danni a persone e che l’incendio non avesse provocato conseguenze significative alla struttura. Le fiamme, ricordiamo, hanno interessato uno dei vani ascensore all’interno dell’edificio, ancora non in fase di allestimento, dove a bruciare è stato del materiale di imballaggio.

SOLIDARIETÀ A LAVORATORI E FIDUCIA NELLE INDAGINI

Abbiamo la massima fiducia nel lavoro investigativo delle Forze dell’Ordine – sottolinea la Presidente – che siamo certi faranno piena luce sulle cause di questi episodi. È fondamentale, infatti, comprendere la dinamica dei fatti e assicurare alla giustizia i responsabili, qualora si accertassero responsabilità concrete.

L’OBIETTIVO È LA CONSEGNA NEI TEMPI PREVISTI

Nonostante i recenti accadimenti, i lavori proseguiranno con il ritmo costante di sempre per rispettare il cronoprogramma. Il nostro obiettivo primario – conclude Pasqualina Straface – resta la consegna del nuovo ospedale nei tempi previsti, garantendo alla Sibaritide una struttura moderna e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze sanitarie del territorio.