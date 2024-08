Mandatoriccio (Cs), torna operativo l’ufficio postale

“Dopo il devastante incendio avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23 dicembre scorso, da oggi (lunedì 5 agosto) l’Ufficio Postale, già operativo per tutti i servizi digitali da circa un mese, è tornato adesso pienamente operativo. Con la piena operatività, infatti, anche della cassaforte, saranno possibili tutte le operazioni allo sportello: prelievo, pagamento pensioni etc.”.

IL SINDACO: SI AZZERA DISAGIO DIVENTATO INACCETTABILE

Lo fa sapere il Sindaco Aldo Grispino, soddisfatto per il fatto che giunge finalmente a termine una vicenda, tipica della beffa che segue il danno e che per mesi ha costretto la comunità cittadina disagi notevoli ed inaccettabili.

COSTANTE INTERLOCUZIONE CON PREFETTURA, AZIENDA E ISTITUZIONI

Il Primo Cittadino ha seguito sin da subito con grande attenzione ed abnegazione l’evolversi dell’iter e l’avvio dei lavori mantenendo costante – si legge nel comunicato stampa – l’interlocuzione con la Prefettura di Cosenza e la Direzione generale di Poste Italiane affinché si arrivasse in tempi celeri al superamento di un gap che era diventato ormai un’ipoteca sul diritto di cittadinanza.

UNA BELLA NOTIZIA PER ANZIANI E CATEGORIE SVANTAGGIATE

“In questi mesi – spiega – ho interagito costantemente con i vertici dell’azienda e con tutti i rappresentanti istituzionali, regionali e nazionali per garantire un’accelerata sui tempi di riapertura di questo servizio fondamentale ed insostituibile soprattutto per la popolazione più anziana e per le categorie più svantaggiate, costretti a spostarsi in altre zone per le loro operazioni quotidiane”.