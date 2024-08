La “Nostalgia 90” fa tappa a Cariati: al porto turistico risuonano le hit musical degli anni ’90

Tutto pronto per la tappa di “Nostalgia 90”, lo show party anni 90 in programma per martedì 6 agosto, presso il porto turistico di Cariati, a partire dalle ore 21:00.

Uno spettacolo dance, con ingresso gratuito, per rivivere e riascoltare le hit musicali degli anni ’90. Una notte di festa piena di ricordi e di allegria, con musica, animazione a tema, allestimenti anni ‘90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets ed effetti speciali.

Con oltre 200 spettacoli in tutta la Penisola, Nostalgia ’90 è un evento forte e trascinante che richiamerà, anche nella tappa di Cariati, migliaia di presenze.

Per la buona riuscita dell’evento, al quale si consiglia di recarsi con un po’ di anticipo, verrà modificata la viabilità con interdizione del traffico veicolare sulla Via San Cataldo, dalle ore 18.00 fino alla fine dello spettacolo, ed in particolare nell’area del porto.

Per chi proviene da Nord, è previsto l’ingresso dal sottopasso ferroviario di San Cataldo, la cui area verrà adibita ad ampio parcheggio.

Non resta che farsi trasportare indietro nel tempo, sull’onda nostalgica dell’indimenticabile musica degli anni ’90.