Opera di Sacha Sosno in frantumi a Cosenza, sopralluogo del sindaco Franz Caruso: “Sia presto chiarita la dinamica dell’accaduto”

Il Sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo al MAB, nell’area dove sabato sera si è verificato l’episodio che ha interessato una delle colonne doriche di Sacha Sosno, frantumatasi al suolo per cause ancora in corso di accertamento.

Il primo cittadino, non appena informato dell’accaduto, sabato sera si è messo subito in contatto con le istituzioni del territorio sollecitando l’avvio degli accertamenti del caso. “Non siamo ancora in grado di fornire elementi certi ed utili alla ricostruzione dell’accaduto – hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore all’Urbanistica Pina Incarnato – in quanto sono in corso, a cura dei Carabinieri, gli accertamenti e i riscontri utili a fornire la dinamica di quanto successo sabato sera sull’isola perdonale e sul MAB, per stabilire le cause che hanno determinato il frantumarsi di una delle colonne doriche di Sacha Sosno. Ci auguriamo – hanno aggiunto Franz Caruso e Pina Incarnato – che attraverso le telecamere presenti sul posto, si possano chiarire le cause, di natura spontanea, dolosa o colposa che siano, anche per rispondere ad un’esigenza che non è solo del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, ma è dell’intera comunità che intende conoscere le ragioni di quanto accaduto”.

Nel ricostruire le fasi dell’immediato intervento, il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Incarnato hanno ringraziato la Polizia Locale e l’architetto Amedeo Lico della “Bretia Restauri” che da anni si occupa della manutenzione delle opere del MAB e che ha fatto in modo che i frammenti dell’opera danneggiata fossero messi in sicurezza. “Questa mattina – hanno aggiunto Franz Caruso e Pina Incarnato – si è provveduto, inoltre, a transennare l’area dove l’opera si Sosno è collocata, ricoprendo il basamento della colonna danneggiata. E’ stata, inoltre collocata un’altra transenna nelle immediate vicinanze della colonna più prossima a quella che ha subito i danni. Un accorgimento adottato dai Carabinieri, ma non per questioni di pericolo”. Sindaco e Assessore hanno, inoltre, sottolineato che per stabilire il da farsi, “si riunirà al più presto il Comitato Scientifico del MAB, di cui fanno parte, così come previsto dal regolamento dello stesso MAB, lo stesso Sindaco, il curatore artistico, dottor Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, custode e interprete dell’identità e della missione del progetto e del Museo, nel rispetto degli indirizzi dell’Amministrazione comunale, e, inoltre, un funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Cosenza, un funzionario della Direzione Regionale Musei (galleria Nazionale di Palazzo Arnone) e un docente dell’Università della Calabria”.