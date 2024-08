Autonomia differenziata, domani il dibattito all’auditorium Amarelli con Pasquale Tridico

“L’Autonomia Differenziata è un bluff perché l’Italia non ha i soldi necessari per mantenere i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Tutto nasce da una grande menzogna che rischierebbe di far finire i 400 miliardi del bilancio dello Stato nelle casse delle regioni ricche, devastando il Sud. Sanità, scuola, attività produttive, andrebbe tutto al Nord innescando una nuova ed epocale diaspora del Meridione. Insomma, si genererebbe tutto il contrario di quello su cui è fondato il Regionalismo Differenziato. Bisogna partire da una nuova solidarietà nazionale con strumenti che rigenerino la dignità di ogni singolo cittadino e promuovano equità sociale”.

PROSEGUE APPREZZATO FORMAT ESTIVO UN LIBRO PER L’ESTATE

L’apprezzato format estivo Un libro per l’Estate, propone nella storica e prestigiosa programmazione socio-culturale estiva del Museo e della Fabbrica di Liquirizia Amarelli, per il suo secondo appuntamento, un pezzo di confronto attualissimo, con la presentazione del libro Governare l’Economia per non essere governati dai Mercati dell’economista Pasquale Tridico, già presidente nazionale di INPS e oggi Eurodeputato.

COORDINA IL GIORNALISTA DE FLORIO, INTRODUCE IL SINDACO STASI

L’atteso appuntamento con l’Autore, che per l’occasione dialogherà con il giornalista de Il Messaggero Antonio De Florio, è in programma domani (martedì 6 agosto) alle ore 18.30 nell’Auditorium Alessandro Amarelli. L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Flavio Stasi.

TRIDICO NEL SUO LIBRO PROPONE NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA

La politica, nella visione progressista di Tridico, deve avere un ruolo attivo nel regolare i mercati per garantire giustizia sociale, crescita sostenibile e stabilità economica. Il libro, infatti, esplora le dinamiche della globalizzazione, l’impatto delle politiche di austerità e propone strategie per una governance economica più equa e democratica.

SUCCESSO PER IL PRIMO APPUNTAMENTO CON IL ROMANZO DI GUZZO

La tappa di domani che conferma Amarelli istituzione culturale di riferimento del territorio e della regione fa seguito alla prima tappa della rassegna che ha visto la presentazione del romanzo Anche là tramonta il sole del Medico-Autore calabrese Guglielmo Guzzo che ha dialogato col comunicatore di Amarelli Lenin Montesanto.

DELEGAZIONE ISTITUZIONALE ALBANESE BERAT ALL’AMARELLI

Ad impreziosire l’evento, che ha fatto registrare presenze e qualità di contributi anche dal pubblico, è stata la partecipazione del Sindaco della Città albanese di Berat, il cui centro storico è stato riconosciuto patrimonio Unesco, in visita istituzionale in Calabria per l’avvio del gemellaggio con il comune arbereshe di Vaccarizzo Albanese.

Accompagnato dal Sindaco Antonio Pomillo, il collega albanese Ervin Demo, insieme ad una delegazione di assessori e funzionari, è stato accolto nel Museo e nella plurisecolare Fabbrica di Liquirizia dalla professoressa Pina Amarelli, Cavaliere del Lavoro ed Alfiere del Made in Italy e da Stefano Mascaro, già sindaco della Città di Rossano.

Prima della tappa culturale da Amarelli, la più rappresentativa e globalmente riconosciuta realtà d’impresa storica di trasformazione della liquirizia, tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria, la delegazione della Città di Berat, il cui Codex Purpureus Beratinus risulta dal 2005 inserito nel Registro della Memoria del Mondo Unesco come (dal 2015) il più celebre Codex Purpureus Rossanesis, è stata ricevuta dall’Arcivescovo di Rossano-Cariati Monsignor Maurizio Aloise.