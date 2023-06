Servizi di supporto alla domiciliarità, pubblicato l’avviso per l’Ambito territoriale di Trebisacce

“Supporto alla famiglia, aiuto e cura della persona, sostegno nelle attività domestiche, accompagnamento esterno e socializzazione. Sono, questi, gli obiettivi tesi a migliorare la qualità della vita delle persone disabili e non autosufficienti e contenuti nell’Avviso pubblico per l’erogazione di Servizi di supporto alla domiciliarità pubblicato dall’Ambito socio-assistenziale territoriale (AST) di Trebisacce. Scadenza fissate per le domande: lunedì 10 luglio”.

È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale di Trebisacce, informando che possono aderire tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito di cui Trebisacce è Capofila: Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Cassano allo Jonio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo Calabro, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi e Villapiana.

L’Avviso è rivolto a persone in condizione di handicap o invalidità gravi che non devono essere beneficiari di altri servizi e interventi simili. Inoltre, non possono accedere i soggetti beneficiari del contributo economico erogato dall’Asp di Cosenza, attraverso il fondo assegnato per la quota destinata alle disabilità gravissime.

I richiedenti devono fare pervenire la domanda entro e non oltre lunedì 10 luglio presentando a mano l’Allegato A dell’Avviso pubblico (consultabile e scaricabile sul portale istituzionale del comune) corredato di tutti i documenti richiesti al Protocollo del Comune di Trebisacce o dei comuni di residenza.