Depurazione a Rende, Granata (Valle Crati): “Convocato ad società Kratos per la mancata presentazione della progettazione definitiva”

“In merito al finanziamento Delibera Cipe n. 60/2012. Intervento in project financing di ammodernamento, ampliamento e connessa gestione dell’impianto di depurazione consortile sito in C.da Coda di Volpe del Comune di Rende e del sistema fognario e di collettamento ad esso connesso, alla luce dei contenuti della nota prot. n. 1019/23 del 21/06/2023 a firma del responsabile del procedimento e ad esito del respingimento da parte del medesimo tecnico della procedura di risoluzione per inadempimento ex art. 41 del Contratto di concessione rep. N. 99 del 15/07/2019 azionata con nota prot. nr 644 del 22/05/2023 dalla società Kratos s.c. a r.l. al fine di conoscere lo stato dell’intervento da effettuare sul sistema fognario depurativo dell’agglomerato Cosenza-Rende e finanziato con delibera CIPE n. 60/2012, sono stati invitati l’amministratore delegato della società Kratos s.c.a.r.l. Dott. Alfonso Gallo, il Commissario Straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria Ing. Bruno Gualtieri, il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria Ing. Salvatore Siviglia, i componenti del Cda del Consorzio Valle Crati , Sindaco facente funzioni del Comune di Rende Marta Petrusewic, il Sindaco della Città di Cosenza Franz Caruso, Mario Fortino e Andrea Fiorino, il responsabile unico del procedimento del Consorzio Valle Crati, al fine di conoscere lo stato dell’arte dell’intervento da effettuare sul sistema fognario-depurativo dell’agglomerato Cosenza-Rende per martedi 27 Giungo alle ore 11,30 presso la sede del Consorzio Valle Crati per discutere dei seguenti argomenti: mancata presentazione della progettazione definitiva; sovrapposizione tra finanziamenti Delibera Cipess n. 79/2021 erogati ai singoli comuni della Regione Calabria e finanziamento Delibera CIPE n.60/2012; isnsitenibilità del piano Economico-finanziario in seguito all’incremento dei prezzi; mappatura reti dei comuni beneficiari del finanziamento Delibera CIPE n. 60/2012″.

Lo dichiara il presidente del Consorzio Valle Crati,Maximiliano Granata.