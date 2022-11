Rende, il consigliere Bonanno: “Realizzazione delle due rotatorie agli incroci di via Don Minzoni e via Kennedy vero e proprio strozzamento viario”

“In seguito ai lavori di realizzazione delle due rotatorie che si stanno ultimando agli incroci di via Don Minzoni e di via Kennedy, penso che questa amministrazione debba urgentemente rivedere la percorribilità in quegli specifici tratti di strada, dove sicuramente saranno state rispettate tutte le normative in termini viabilità, facendo fede alla conoscenza dei grandi ingegneri progettisti che le hanno predisposte, ma dove si crea uno strozzamento ed un imbottigliamento del traffico che paralizza due delle principali arterie stradali della città.

Una strada in particolare, quella di via Don Minzoni, dove non c’era mai stato traffico, uno dei pochi semafori che funzionava, che da tre corsie abbondanti, si riduce quasi ad una mezza, dando importanza alla strada trasversale secondaria di via Allende, anziché a quella principale di via Don Minzoni stessa.

Un vero e proprio strozzamento viario, pericoloso negli orari notturni e che congestiona il traffico specialmente negli orari di punta ed all’entrata ed all’uscita delle scuole Stancati e Pier De Cubertin.

Realizzare rotonde in punti del genere, dimostra a mio avviso la mancata conoscenza di un territorio, nonché la lungimiranza fattiva di un opera, molto importante per chi amministra.

Augurandomi che si prendano provvedimenti immediati(facendo le dovute modifiche del caso)nei confronti di una comunità, quella rendese, mortificata amministrativamente da opere pubbliche che deturpano ed offendono quella che è sempre stata la punta di diamante della Calabria, non mi resta che fare i dovuti scongiuri affinché non accada nulla di grave per l’incolumità dei conducenti che transitano quei tratti di strada”.

Lo afferma in una nota Luciano Bonanno, consigliere comunale di Rende.