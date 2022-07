Brillia, intercettato finanziamento per complesso sportivo da un milione

La buona programmazione, la strategia mirata e la capacità di selezionare il tipo di investimento su cui puntare in tema di progetti stanziati nel PNRR, continua a portare buoni frutti al comune di Corigliano-Rossano, che ha intercettato un bando da un milione di euro, per il complesso sportivo del Brillia.

Il bando rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” che si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.

Nello specifico gli interventi previsti riguardano il rifacimento della copertura del Palazzetto (300 mila euro), della pista di atletica (200 mila euro) e del manto erboso dello stadio (500 mila euro).

Ammesso, poi, anche un altro progetto importante progetto per la realizzazione della Cittadella dello Sport al Centro Storico, per un finanziamento da 1,5 milioni di euro.

«Dopo i finanziamenti per 500mila euro per l’efficientamento energetico dei teatri Valente e Paolella, i due milioni per il Faro di Capo Trionto – ha affermato l’assessore all’Assetto Urbano, Tatiana Novello – il lavoro dell’Amministrazione sul fronte dei bandi relativi al Pnrr sta continuando a dare frutti importanti. Sono diverse le riqualificazioni che stiamo mettendo in cantiere programmando, le necessità dello sport di base e di quartiere oltre che dei grandi impianti dedicati al professionismo».

«È una ottima notizia per l’impiantistica sportiva, che sta attraversando una fase di rilevante e articolata riqualificazione in città per un suo potenziamento ed una maggiore accessibilità. Un’operazione volta a migliorare l’offerta complessiva sia per le società sportive del territorio sia per l’inclusione sociale – afferma il sindaco Stasi – sono soddisfatto perché, anche in questo caso, gli organi ministeriali hanno valutato positivamente, sul piano dei contenuti e della credibilità, le proposte progettuali avanzate dalla nostra Amministrazione».

«La copertura del Palazzetto e la riqualificazione generale dell’impianto sportivo – conclude il sindaco Stasi – con manto erboso e pista di atletica, renderà il Brillia finalmente un polo sportivo moderno e funzionale come era nel programma dell’Amministrazione».