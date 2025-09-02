Domani, alle ore 18.00, sul lungomare presso il “Barcollando” (noto ritrovo giallorosso), il “Catanzaro Club Massimo Palanca” celebrerà i suoi 28 anni di attività. L’evento sarà un’occasione per la tifoseria di riunirsi e festeggiare la passione per la squadra giallorossa.

*Magliette in omaggio per i giovani tifosi*

Ai tifosi più giovani verranno regalate magliette con i simboli del Catanzaro, a testimonianza dell’affetto che nutriamo per la maglia della squadra della nostra amata città. Questo gesto punta a rafforzare il legame tra la nostra squadra del cuore e i sostenitori più piccoli. Tifare Catanzaro è un vero e proprio atto di amore e di fede che si trasmette da padre in figlio. Una fede incrollabile nonostante anni difficili. Tornare a rivedere tanti bambini allo stadio, agli allenamenti ma anche in trasferta è solo un “semplice” percorso culturale che da oltre un secolo si tramanda in questa città, in questa provincia e in questa regione.

*Una storia che dura da oltre un secolo*

La passione per il Catanzaro risale al 1908, quando per la prima volta il calcio fece la sua comparsa in città. Da allora la squadra giallorossa è diventata un simbolo di identità della nostra terra.Come diceva il grande Giorgio Vignando “È vero, non vincevamo soltanto: li vendicavamo. Facevamo la rivoluzione in calzoncini rossi…”. Il Catanzaro non è una semplice squadra di calcio; è un fenomeno sociale, un momento di aggregazione e di riscatto.

La celebrazione di domani sarà, quindi, un’occasione per guardare al futuro con più entusiasmo e passione. Il “Club Catanzaro Massimo Palanca” rappresenta un punto di riferimento importante per la tifoseria, promuovendo la squadra e sostenendo i giocatori. L’attaccamento e la dedizione di tutti i membri del nostro gruppo sono un esempio per tutti gli appassionati di calcio e per le future generazioni. Domani, sul lungomare della nostra città, aspettiamo tanti tifosi giallorossi grandi e piccoli per festeggiare insieme e con orgoglio il nostro essere giallorossi e, soprattutto, essere catanzaresi!