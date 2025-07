Magna Graecia Film Festival, Potere al Popolo Catanzaro: “Schlein e Tajani non sono ospiti graditi”

“Apprendiamo che la segretaria del PD Elly Schlein e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani saranno ospiti del Magna Graecia Film Festival. Vogliamo dirlo con chiarezza. Non sono ospiti graditi!

Non possiamo dimenticare che il PD sia stato l’autore di scelte politiche ed economiche ferocemente antipopolari. La sanità regionalizzata e privatizzata e l’attacco al costituzionale diritto alla salute sono il fulgido esempio della devastazione del servizio sanitario pubblico a firma del centro sinistra.

E che dire della precarizzazione del mondo del lavoro, che equivale a compressione dei salari e minori garanzie, anche di tornare a casa vivi come dimostrano gli impietosi numeri, in aumento, di feriti e morti sul lavoro. Tardivamente e maldestramente il PD ha provato a mettere mano per via referendaria alla catastrofe nota come Jobs act e alla collegata riforma del lavoro. La sconfitta sul referendum è maturata per la mancanza di credibilità di questa sinistra istituzionale e della Cgil che vengono percepiti dalle classi popolari come portatori di interessi di altro genere. E gli interessi sono quelli dei tecnocrati dell’Europa, quell’Europa che pensa di riarmarsi – non si capisce per difendersi da chi – sottraendo 800 miliardi di euro alle lavoratrici ed ai lavoratori, allo stato sociale e alla sanità.

Certo il PD la chiama difesa comune, ma è solo una fata morgana, un modo per nascondere il totale assoggettamento agli interessi della industria delle armi.

Si, perché il PD e la segretaria Schlein hanno un grosso conflitto di interessi. Ed ecco perché il PD ha scoperto Gaza (basterà una semplice ricerca in Internet per verificarlo) ben oltre un anno e mezzo dall’inizio di quello che passerà alla storia come il genocidio del secolo XXI.

Ci rendiamo conto che per il PD sia difficile pronunciare tale parola. Ma si tratta di un genocidio compiuto anche con armi italiane. Segnatamente quelle realizzate e vendute ad Israele da Leonardo Spa, la più grande industria di armi italiana con partecipazione pubblica al 30% del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Leonardo Spa vede in posti strategici proprio autorevoli esponenti del PD. Marco Minniti e Luciano Violante per intenderci. Questo è il conflitto di interessi del PD, altro che partito della pace!

Ecco spiegati gli imbarazzi ed i silenzi. Attendiamo da questa sinistra istituzionale che proponga seriamente sanzioni ed embargo totale contro Israele, esattamente come con estrema solerzia ha fatto per la Russia. Che parlino finalmente di Israele come stato occupante, come stato terrorista perché terrorista è chi deliberatamente attacca bambini e persone indifese, rade al suolo ospedali e case, affama e asseta fino alla morte!