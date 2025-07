Catanzaro, malfunzionamenti agli uffici “Tributi e Patrimonio”

I “Servizi informatici e Transizione digitale” informano che, a causa di un malfunzionamento sulla linea internet affidata a operatore esterno, si stanno registrando delle disfunzioni della connettività e delle difficoltà nel raggiungere telefonicamente gli uffici “Tributi e Patrimonio” di via Pugliese 30. Per via del medesimo malfunzionamento, potrebbero esserci inoltre dei rallentamenti allo sportello aperto al pubblico.