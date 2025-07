Scarpino: “Anas e Provincia garantiscano anche la rimozione di erbacce e rifiuti dopo i lavori di diserbo sui cigli stradali”

Nota del consigliere comunale Francesco Scarpino.

“Nell’ultimo periodo abbiamo potuto constatare che Anas e Provincia di Catanzaro hanno finalmente dato seguito ai lavori di diserbo sui cigli stradali di loro competenza. Dopo tante mie segnalazioni effettuate negli scorsi mesi, sulle principali vie di entrata e uscita dalla città, dalla tangenziale ovest passando fino alla motorizzazione e al bivio Nalini, si può notare un maggiore ordine e decoro, grazie al taglio della folta vegetazione che era presente sui bordi stradali. Un’attività di manutenzione ordinaria che, in piena estate, consente anche di garantire più sicurezza per chi giornalmente circola su quelle strade. Non ci si può, però, esimere dall’evidenziare che i lavori vanno fatti fino in fondo per non creare altri disagi. Dopo le operazioni di sfalcio, infatti sono rimasti per strada accumuli di erbacce e non solo, visto che sono riemersi anche tanti rifiuti che prima erano nascosti. Chiedo, perciò, ad Anas e Provincia di portare a termine l’impegno così da non dover nuovamente programmare un secondo giro di interventi, che finirebbe per creare altri ritardi, tra le lamentele dei cittadini. Mi auguro che, con altrettanta responsabilità, le autorità preposte accolgano le puntualizzazioni che continuo a rivolgere con senso costruttivo”.