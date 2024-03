Vertenza Abramo Catanzaro, Scarpino: “Le proroghe di Tim suonano come un’offesa. Servono risposte serie e concrete”

“Sto dalla parte dei lavoratori e delle loro famiglie senza se e senza ma, e come consigliere comunale sostengo la scelta dei sindaci di Catanzaro, Cosenza e Crotone di essere a fianco dei lavoratori della Abramo CC quando il prossimo 26 marzo, a Roma, ci sarà il tavolo ministeriale convocato per discutere la vertenza con TIM.

La Calabria deve mobilitarsi e le ragioni del lavoro debbono trovare sponda in tutta una regione che rischia di perdere, tra customer care e fornitura di servizi, circa 2000 posti di lavoro. Una mattanza sociale che va impedita con ogni mezzo lecito. Il settore è in trasformazione per via delle innovazioni tecnologiche, ma TIM non può illudersi di fare a suo piacimento, accelerando senza motivo i tempi di un cambiamento che può e deve essere gestito senza cadere come una mannaia sulla pelle di chi lavora. E se anche TIM pensa di potersi buttare dietro le spalle la funzione sociale che deve svolgere un’azienda partecipata dallo Stato, il governo centrale ha dovere di impedire che alla Calabria e ai calabresi venga negato, ancora una volta, il diritto al lavoro e a un’esistenza dignitosa.

Duemila famiglie a rischio reddito non sono come si dice bruscolini; sono vite vere, persone a cui dare risposte serie e concrete, mentre le proroghe di facciata messe sul tavolo da TIM suonano come una intollerabile offesa”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catanzaro Francesco Scarpino.