Acqua, disagi nella zona centro-nord di Catanzaro

A causa di una sfilatura della condotta idrica dell’acquedotto del Guerriccio, domani 30 settembre dalle ore 7:00 sarà effettuato un intervento di riparazione. È prevista la normalizzazione nel pomeriggio, ma saranno comunque forniti aggiornamenti durante il corso della giornata.

Zone interessate: quartiere Pentone, quartiere Sant’Elia, quartiere Pontegrande, quartiere Pontepiccolo, quartiere Janò, parte del quartiere Lenza, zona Giardini di San Leonardo, quartiere Stadio, Via Gallucci e Via Milano, Piazza Matteotti, Corso Mazzini, Via Carlo V, Viale dei Normanni