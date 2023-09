Assemblea Cisl Calabria, Sbarra: “Regione diventi hub energetico e industriale”

“È partito in questi giorni in tutta Italia il percorso delle Assemblee organizzative regionali/interregionali e di categoria della Cisl che si concluderà a Roma con l’assise nazionale prevista all’Auditorium Massimo il 5 e 6 dicembre”.

Lo ha detto il leader della Cisl Luigi Sbarra a Pizzo Calabro chiudendo l’Assemblea Organizzativa della Cisl Calabria.

“‘Guidiamo il cambiamento” è il titolo che abbiamo scelto per questo grande momento di democrazia associativa, in cui iscritti, delegati, quadri e dirigenti saranno chiamati ad aggiornare gli strumenti organizzativi adeguandoli ai cambiamenti in atto”, ha aggiunto il segretario generale della Cisl.

“Si tratta di una importante occasione di partecipazione collettiva, di innovazione e di consolidamento dell’identità Cisl, uno spazio partecipato per riflettere sulle evidenti trasformazioni del mondo del lavoro e della società italiana, in una fase cruciale anche sul piano storico ed internazionale, in modo da poter riposizionare e ricalibrare l’azione della Cisl sul piano delle politiche organizzative, rafforzamento dell’articolazione della rappresentanza nei luoghi di lavoro e nel territorio, proselitismo, della formazione sindacale, dei servizi, della comunicazione, in linea con i nostri valori. Che significa maggiore centralità della persona e del lavoro, autonomia, rappresentanza e contrattazione, specie di secondo livello, partecipazione dei lavoratori e democrazia economica, corresponsabilità nel governo delle transizioni e nelle di scelte di politica sociale ed economica”.

“Con la nostra Assemblea Organizzativa vogliamo avvicinarci sempre più alle persone, coinvolgere donne, giovani, anziani, migranti, lavoratori che cercano da noi soluzioni, attenzione, ascolto, orientamento, affiancamento, costruire un ‘cantiere della concretezza’. che consolidi il nostro ruolo”, ha precisato Sbarra.

“L’Italia ha bisogno di attivare ogni fibra della società per una crescita partecipata. Questa è la nostra ambizione: dalla nostra attività sindacale dipende non solo la crescita del sistema lavoro e il miglioramento delle condizioni sociali delle persone, ma anche la possibilità di dare finalmente vita, nel nostro Paese, ad un modello di sviluppo più equilibrato, competitivo, partecipativo”, ha continuato Sbarra. E al Governo la Cisl chiede “un patto con sindacati ed imprese che porti al riscatto delle fasce medie e popolari, ad una nuova politica dei redditi, ad una manovra redistributiva che difenda e rilanci salari e pensioni dissanguati dal caro vita”.

“Per il riscatto del Sud bisogna attuare integralmente gli investimenti del Pnrr e fare molto di più sull’occupazione giovanile e femminile, realizzare infrastrutture sociali e materiali che assicurino a tutti pieno godimento dei diritti di cittadinanza”, ha ribadito il numero uno di via Po ritornando sulla necessità non più rinviabile di “rafforzare la fiscalità di sviluppo, realizzare impianti energetici come i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle, investire su rinnovabili e nuove tecnologie, infrastrutture che facciano dellaC”.