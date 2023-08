Rimpatriata degli alunni di suor Antonina classe 1968 scuola elementare parificata “Maria Immacolata” del quartiere marinaro di Catanzaro quando la conduzione era affidata alle Suore.

Gli alunni del 1974 /1979 si sono riuniti dopo 45 anni per una cena presso il ristorante Capasso in Catanzaro, emozione grande per chi si è rivisto dopo tanti anni.

Quanti ricordi insieme… Da Suor Inselmina a Suor Rosolia, a Suor Antonina, dalla Tarantella del Comunale, alla canzone di fine d’anno e dopo 45 anni ci si rincontra ognuno con le proprie vite, i propri sogni a volte realizzati e a volte no, i propri “casini” e le esperienze vissute.

Ad organizzare l’evento Valerio Agresta (oggi vigile del fuoco) che con tanta commozione ha riferito: “Grazie a tutti, in questi anni vi ho cercato per questo memorabile ricordo…