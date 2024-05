Autoarticolato in fiamme sull’A2 dopo lo svincolo di Altilia Grimaldi (CS): salvo il conducente

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro-distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte, sono intervenute alle ore 15.00 circa sull’autostrada A2 del Mediterraneo direzione Sud, dopo lo svincolo di Altilia Grimaldi (Cs), per l’incendio di un autoarticolato in transito adibito al trasporto di materiale vario. L’autista, accortosi dell’incendio, ha accostato il mezzo abbandonandolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno spento i l rogo e messo in sicurezza il sito e il mezzo. Sul posto anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

L’A2, nel tratto interessato dal sinistro, e’ stata completamente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Al momento risulta riaperta la sola carreggiata nord.