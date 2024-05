Laino Castello (CS): ritrovato senza vita l’uomo scomparso

Amaro epilogo per l’uomo di 89 anni, G. D. F. le sue iniziali, ritrovato senza vita, intorno alle 14:00, nelle vicinanze delle gole del fiume Lao, nel comune di Laino Castello (CS).

Le ricerche si sono concentrate dove, nella tarda mattinata, il sistema Imsi (acronimo di International Mobile Subscriber Identity) Catcher in dotazione sull’elicottero della Guardia di Finanza della Sezione Aerea Manovra Grottaglie (TA) è riuscito, durante un sorvolo, ad intercettare il segnale dell’apparecchio telefonico dell’anziano e a comunicare le coordinate geografiche del punto.

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della Stazione di Cosenza, unitamente a tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, hanno raggiunto il punto ed individuato il corpo senza vita dell’89enne.

Presenti, anche durante la giornata di oggi, due Unità Cinofile da Ricerca di Superficie (UCRS) provenienti dal CNSAS Puglia. Il CCR (Centro di Coordinamento Ricerche) per l’organizzazione e la gestione dell’intervento di ricerca, ha potuto contare sulla presenza di un CoR (Coordinatore di Ricerca) e di 3 TeR (Tecnici di Ricerca) del CNSAS Calabria.

I due giorni di ricerche hanno visto impegnati 23 tecnici del CNSAS Calabria che hanno battuto 60 KM di tracciati. Gli ettari delle aree battute sono stati circa 25.

Impegnati nelle ricerche, oltre i tecnici del CNSAS Calabria, anche i tecnici del SAGF della Stazione di Cosenza anche con due Unità Cinofile, i Carabinieri Forestali, Carabinieri della locale Stazione di Laino Borgo, membri di associazioni locali e i Vigili del Fuoco.