Addio a Carlo Mazzone, il Catanzaro in campo con il lutto al braccio per la prima giornata di Serie B

L’US Catanzaro 1929 esprime profondo cordoglio per la morte di Carlo Mazzone, tecnico che guidò le Aquile dal 1978 al 1980.

“Mazzone – ha commentato il presidente Floriano Noto – non ha mai dimenticato l’esperienza sulla panchina giallorossa e avuto sempre parole di apprezzamento per la nostra squadra, la città e per la tifoseria che non lo ha mai dimenticato. È stato il simbolo di un calcio pulito e basato sui veri valori dello sport. Con la sua morte – conclude Noto – perdiamo un pezzo della storia del Calcio italiano. Alla sua famiglia vanno le condoglianze di tutta la nostra società”.

La squadra, questa sera, scenderà in campo con il lutto al braccio.