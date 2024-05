Europee, Lega: “Nel Sud patto con Italia del Meridione”

Un patto per il Meridione con uno sguardo fondamentale alle sorti dell’Europa. Sono queste le prerogative che uniscono l’Italia del Meridione alla Lega Salvini Premier.

Per Orlandino Greco, fondatore del movimento, “e’ un passo importante che ci rende pienamente consapevoli della nostra forza che, ora, si affida ad un accordo con uno dei partiti piu’ influenti della scena politica italiana. Siamo stanchi di affidarci a populismi che fanno del Sud un avamposto per i propri interessi. Noi vogliamo risposte concrete perche’ credo, senza dubbi, che non e’ il colore del partito a rendere grande il Sud ma le azioni che ci sono dietro, e noi siamo pronti in questa battaglia anche in vista delle elezioni europee che vedono un candidato IdM, Santo Gagliardi, come candidato al fianco della Lega”.

Per il sottosegretario leghista Claudio Durigon, che oggi e’ stato in Calabria, “l’entusiasmo di Orlandino Greco per quello che fa, e’ davvero disarmante, riesce ad essere coinvolgente spingendo ogni persona a seguirlo in questo sogno immenso che e’ rivolto a migliorare il Sud. Castrolibero, in tal senso, e’ una grande realta’ e noi della Lega siamo davvero felici oggi di essere qua in Calabria per dare piu’ forza a questo patto federativo che ci pone davanti nuove sfide da vincere insieme”.

All’incontro era presente anche il candidato per la circoscrizione Sud, Santo Gagliardi. “Non sara’ facile – – ha detto – affermarsi in questa tornata elettorale delle europee, ma a noi le sfide piacciono e anche se partiamo forse piu’ indietro rispetto ad altri, io sono fiducioso nel sostegno dei tanti amici di Italia del Meridione e della forza riformatrice della Lega. Abbiamo appena iniziato questo percorso insieme e sono sicuro che sara’ un’avventura piena di visioni giuste e dedicate esclusivamente al Sud Italia”.