Campagna vaccinale, De Nardo (Fimmg CZ): “Siamo pronti ad operare in sinergia con il generale Battistini”

“L’inizio della campagna vaccinale è, ormai, alle porte. I medici di medicina generale della Fimmg Catanzaro sono pronti a scendere in campo a fianco del generale Antonio Battistini, Commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, per il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale anti influenzale, anti covid, anti pneumococcica, anti Zooster per come previsto dai calendari vaccinali nazionali e regionali”. Lo afferma il segretario generale della Fimmg Catanzaro, dott. Gennaro De Nardo.

“Come quanto giustamente specificato dal dicastero della salute, l’obiettivo della campagna vaccinale, che inizierà in autunno, è quello – aggiunge il dott. De Nardo – di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità e di proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Senza dimenticare che la vaccinazione potrà essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità. Le immunizzazioni contro il Covid, quindi, saranno contestuali a quelle anti-influenzali”.

“Nei prossimi giorni – annuncia il segretario provinciale – chiederò di incontrare il generale Battistini per la redazione di un accordo aziendale ad hoc. Il medico di medicina generale resta sempre la figura professionale primaria in tema di vaccinazione, sia per le approfondite conoscenze sullo stato di salute dei pazienti eleggibili nonché per il forte rapporto fiduciario che intercorre tra il medico e lo stesso paziente, aspetto determinante a motivare sempre di più i cittadini a partecipare a questo importante programma di prevenzione della salute pubblica”.

“Siamo determinati – conclude il segretario generale della Fimmg Catanzaro – a scongiurare qualsiasi tipo di emergenza sanitaria e a migliorare ulteriormente, in termini numerici, i risultati raggiunti lo scorso anno”.