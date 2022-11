Catanzaro: sabato 12 novembre, chiuso il traffico nel quartiere Santa Maria

Per un intervento urgente ed improcrastinabile di riparazione su un tratto di condotta, domani sabato 12 novembre sarà necessario chiudere momentaneamente al traffico via Rumbolo nel quartiere Santa Maria, dalle ore 7 e fino al termine dei lavori, presumibilmente nel primo pomeriggio. Ne dà notizia l’ufficio acquedotti, specificando che sarà istituito nelle more il doppio senso di circolazione su via Risorgimento. Non sono previste interruzioni al servizio idrico per i residenti.