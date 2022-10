Soverato, Vono (FI): “Urgente la conclusione dei lavori per il blocco operatorio di ginecologia”

“Nel mese di prevenzione per le donne del tumore al seno è più forte l’esigenza di avere strutture efficienti negli ospedali pubblici, guardando di buon occhio anche alle strutture private qualificate che concorrono ad un potenziamento delle prestazioni. È urgente che vengano conclusi al più presto i lavori per il blocco operatorio di ginecologia dell’ospedale di Soverato che avrebbero dovuto essere consegnati a fine giugno 2022, come da assicurazioni dai vertici Asp di Catanzaro in diretto contatto col direttore dei lavori. Oggi più che mai è il caso di accelerare e concludere le procedure e aprire le nuove sale operatorie in tutta sicurezza permettendo così al reparto di ginecologia del nosocomio soveratese di continuare ad offrire servizi di eccellenza come ha fatto fino adesso contando però solo sulle forza del personale sanitario che quotidianamente accoglie con grande sensibilità e senso di umanità donne di ogni età provenienti da tutto il comprensorio. Se non cominciamo a parlare di servizi di qualità difficilmente possiamo sperare in un miglioramento delle condizioni sanitarie nei nostri ospedali ma per questo è necessario un impegno costante che fino ad oggi ho cercato di mantenere garantendo lo sblocco dei lavori per il blocco ginecologico dell’ospedale di Soverato fin dagli anni scorsi, in continuo contatto con i vari commissari alla sanità che si sono susseguiti, per poter arrivare, con le dovute accortezze, a poter riaprire finalmente il nostro punto nascita per cui sarà necessario l’intervento decisivo del nostro governatore nonché attuale commissario alla sanità calabrese.” Così in una nota la senatrice Silvia Vono di Forza Italia.